Olimpija se po več kot dveh tednih vrača v tekmovalni ritem

Redni del hokejske lige ICE se približuje koncu. Hokejisti HK Olimpija, ki so si že zagotovili napredovanje, bodo odigrali še pet tekem, prvo ob 19.15, ko bodo gostili Dunajčane.

Za Ljubljančane je konec olimpijskega tekmovalnega premora, saj bodo zvečer odigrali prvo tekmo po 17 dneh. V Tivoli prihajajo Dunajčani, ki so trenutno sedmi in si bodo vstopnico za končnico poskušali zagotoviti v dodatnih bojih.

Prva šesterica se bo po rednem delu (48 tekem) neposredno uvrstila v četrtfinale. To bodo Celovec, Gradec, Salzburg, Bolzano, Olimpija in Pustertal, ki teoretično še ni potrdil končnice, a je tik pred tem. Moštva med sedmim in desetim mestom se bodo v dodatnih bojih pomerila za preostali četrtfinalni vozovnici. Za tiste, ki bodo redni del končali za prvo deseterico, bo sezone čez deset dni konec.

Olimpija je pred večernim obračunom peta in še vedno v igri za prvo četverico, ki bo imela v četrtfinalu prednost domačega terena.

ICEHL, 18. februar:

Lestvica:

Preberite še: