Neizprosne istrske ceste: že prvo dopoldne odstopila favorita #video

Reli Hrvaška, ki šteje za točke svetovnega prvenstva, se je začel brutalno. Že prvo dopoldne sta odstopila prvi in drugi v skupnem seštevku WRC Elfyn Evans in Oliver Solberg. Po štirih hitrostnih preizkušnjah je tako v vodstvu še en voznik s Toyoto yaris, Sami Pajari. Dirkanje na istrskih cestah spremljajo množice ljubiteljev avtomotošporta.

Eden največjih svetovnih športnih dogodkov tega konca tedna se dogaja v naši neposredni soseščini. Hrvaška v Istri in okolici Reke gosti četrto dirko letošnjega svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Ta pa bi se težko začela bolj dramatično. Že na petkovi prvi hitrostni preizkušnji je namreč s ceste zletel zmagovalec letošnjega relija Monte Carlo in drugouvrščeni v prvenstvu po uvodnih treh dirkah, Šved Oliver Solberg (Toyota). Na četrti pa se je nato nekaj podobnega zgodilo še vodilnemu na prvenstvu in zmagovalcu dirke na Švedskem, Valižanu Elfynu Evansu (Toyota). Ta je dobil prvi dve hitrostni preizkušnji in bil v vodstvu tudi po tretji. Oba sta brez zmagovalnega odra ostala že na prejšnji dirki v Keniji.

Po štirih od skupno 20 hitrostnih preizkušenj je tako vodil Finec Sami Pajari (Toyota). Imel je osem sekund prednosti pred Japoncem Takamotom Katsuto (Toyota), ki je v Keniji prišel do svoje prve zmage v svetovnem prvenstvu. Še nekaj desetink več je na tretjem mestu zaostajal Belgijec Thierry Neuville (Hyundai).

V petek popoldne bodo odpeljali še štiri brzince.