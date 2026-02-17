Jeseničani na domačem ledu izgubili proti Rittnu

Hokejisti Jesenic so doživeli prvi poraz v kvalifikacijah za končnico alpske lige. Po zmagi v uvodnem nastopu proti Bregenzerwaldu s 6:0 so morali danes pred domačimi navijači premoč priznati Rittnu, ki je slavil s 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Za Jeseničane sta zadela Grega Koblar za 1:0 in Nejc Burgar za 2:1 na začetku druge tretjine, nato pa so gostje dvakrat premagali Žana Usa in v zadnjem delu zadržali minimalno prednost.

V kvalifikacijski skupini B poleg Jesenic, Bregenzerwalda in Rittna nastopa še Val Gardena. Jeseničane čakajo še štiri tekme, najprej 21. februarja znova z Rittnom. Prve tri ekipe iz vsake skupine se bodo nato v seriji na dve zmagi pomerile za zadnja tri mesta v četrtfinalu.

Po rednem delu alpske lige so si neposredne vozovnice na izločilne tekme zagotovili mlada ekipa Salzburga, Zell am See, Sisak, Asiago in Vipiteno, ki so redni del končali na prvih petih mestih. V drugem delu najprej igrajo v skupini master za čim boljše izhodišče pred izločilnim delom sezone.

Preostala osmerica klubov v drugem delu igra kvalifikacije. Razdeljeni so v dve skupini, Jeseničani so v skupini B z Bregenzerwaldom, Rittnom in Val Gardeno, zaradi slabše uvrstitve po rednem delu pa so napredovali brez bonus točke, ki so jih dobili preostali tekmeci. V drugi skupini so Kitzbühel, Cortina, Merano in Unterland Cavaliers.

Po končanem drugem delu, v katerem ekipe odigrajo po šest tekem, bodo prve tri iz obeh kvalifikacijskih skupin v medsebojnih obračunih odločale o zadnjih treh potnikih v končnico.

Končnica se bo začela 10. marca.

Alpska liga Torek, 17. februar

Lestvice:

