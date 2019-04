Celovec pred napredovanjem, nič ne bo z vrnitvijo starega znanca v ligo EBEL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Celovec je v torek Gradec premagal s 3:0 in v seriji na štiri zmage povedel s 3:0. Foto: Sportida

Gradec, katerega član je tudi slovenski napadalec Ken Ograjenšek, je v torek na tretji polfinalni tekmi proti Celovcu še tretjič izgubil. Korošci so slavili s 3:0 in si priigrali zaključni plošček za finale, ki ga lahko unovčijo v petek. V drugem polfinalnem paru je Red Bull Salzburg v podaljšku premagal Dunaj (4:3) in zaostanek v zmagah v seriji znižal na 1:2. Feldkirch se v prihodnji sezoni še ne bo vrnil v EBEL.