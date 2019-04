Celovčani dobili tekmeca v boju za naslov

Hokejisti Dunaja so na odločilni sedmi polfinalni tekmi lige EBEL s 3:1 premagali Salzburg in se uvrstili v finale, v katerem se bodo udarili s Celovcem, ki je v polfinalu na najhitrejši mogoč način, s 4:0 v zmagah, izločil Gradec.

Liga EBEL, polfinale, sedma tekma

Liga EBEL, polfinale, šesta tekma

Hokejisti Salzburga so po zaostanku z 0:2 proti Dunaju priredili preobrat, po podaljšku zmagali s 3:2, serijo izenačil na 3:3 v zmagah in izsilili sedmo tekmo, po kateri bo znan drugi finalist lige EBEL. Prvi je že v petek postal Celovec, ki je s 4:0 izločil Gradec.

Liga EBEL, polfinale, peta tekma

Hokejisti Celovca so se s petkovo polfinalno zmago nad Gradcem s 4:0 v zmagah prebili v finale lige EBEL, kjer čakajo na svojega nasprotnika. To bo ali Dunaj ali Salzburg. Dunajčani so na nedeljski tekmi z zadetkom Sondreja Oldna po podaljšku slavili z 2:1 in si priigrali zaključni plošček za finale,

