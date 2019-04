Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar je na svetovnem prvenstvu zadnjič zaigral leta 2015 v Ostravi, ko so Slovenci izpadli iz elite. Vse kaže, da bi bil lahko zraven tudi na prihajajočem prvenstvu v Kazahstanu. Znano bo sredi prihodnjega tedna.

Anže Kopitar je na svetovnem prvenstvu zadnjič zaigral leta 2015 v Ostravi, ko so Slovenci izpadli iz elite. Vse kaže, da bi bil lahko zraven tudi na prihajajočem prvenstvu v Kazahstanu. Znano bo sredi prihodnjega tedna. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je v soboto z Los Angeles Kings odigral zadnjo klubsko tekmo sezone in k zmagi s 5:2 nad Vegasom prispeval zadetek in podajo, ali bo v prihodnjih dneh začel reprezentančno sezono - zaigral na svetovnem prvenstvu drugega razreda -, bo jasno v prvi polovici prihodnjega tedna, ko pričakujejo pozitivni odgovor s strani kluba LA Kings.

"Hokejska zveza Slovenije je že kontaktirala Anžeta Kopitarja in njegov klub, Los Angeles Kings, v zvezi z igranjem za hokejsko reprezentanco Slovenije na bližajočem se svetovnem prvenstvu divizije I, skupine A, v kazahstanskem Nur-Sultanu. Pozitivni odgovor s strani kluba pričakujemo v prvi polovici prihajajočega tedna. Sporočilo o odločitvi bo posredovala Hokejska zveza Slovenije," je v sporočilu za javnost zapisal hokejistov predstavnik za stike z javnostjo.

Zadnjič na SP v Ostravi, zadnjič med risi na kvalifikacijah za OI

Pred tem se je sicer govorilo, da bo Kopitar po zadnji tekmi NHL sezone - pred tekmo so mu pripravili slovesnost za 1.000 odigranih tekem v najkakovostnejšem klubskem hokejskem tekmovanju - v nedeljo sporočil o morebitnem nastopu na svetovnem prvenstvu.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na tem je slovenski reprezentanci zadnjič pomagal leta 2015 v Ostravi, ko so Slovenci izpadli iz elite, od selektorske taktirke pa se je po tistem prvenstvu poslovil njegov oče Matjaž Kopitar. O njegovem prihodu med rise se je dolgo ugibalo tudi lani, ko je s Kralji sezono končal v prvem krogu končnice, a je takrat sporočil, da ga v reprezentanco ne bo, saj ga čakajo zdravniški pregled in številni sestanki z vodstvom kluba.

31-letni centralni napadalec je po letu 2015 za Slovenijo zaigral še septembra 2016 na uspešnih olimpijskih kvalifikacijah v Minsku, na katerih so si risi priigrali drugi zaporedni nastop na tekmovanju petih krogov (v Pjongčangu, kjer so končali na devetem mestu, zaradi direktiv lastnikov klubov v NHL ni zaigral.).

Tudi če pride šele na letalo Selektor Ivo Jan je pred dnevi dejal, da ima glede prihoda Anžeta Kopitarja pozitiven občutek. Foto: Peter Podobnik/Sportida "Da, imam pozitiven občutek. Glede njega imam morda še najboljši občutek, da bo prišel, a težko je karkoli že danes zagotoviti. Prepričan sem, da bo prihodnji teden že veliko več znanega. Dokler ne bo jasno, ne morem ničesar potrditi. Držim pa pesti, da bo zdrav in se nam bo pridružil. Čakal ga bom do konca. Tudi če se pridruži šele na letalu za Kazahstan," je v začetku tedna o Kopitarju dejal selektor slovenskih hokejistov Ivo Jan.

Slovenci se pripravljajo na Bledu

Slovenska izbrana vrsta bo na svetovnem prvenstvu drugega razreda med 29. aprilom in 5. majem v Kazahstanu palice ob gostiteljih prekrižala še z Belorusi, Madžari, Južno Korejo in Litvo. V elito bosta napredovali prvo in drugouvrščena reprezentanca prvenstva.

Slovenci se na prvenstvo pripravljajo od ponedeljka. Odigrali bodo tri pripravljalne tekme, eno z Madžari, dve z Italijani. Foto: Sportida

Del slovenske zasedbe se na prvenstvo od ponedeljka pripravlja na Bledu, kjer je selektor sprva lahko računal na deset hokejistov, številka se je nato do konca tedna višala.

Uradne priprave se bodo začele 15. aprila. Dva dni zatem bodo Slovenci odigrali prvo od treh pripravljalnih tekem, v Budimpešti bodo palice prekrižali z nasprotniki s prvenstva, Madžari. Do misije v Kazahstanu se bodo na Bledu še dvakrat pomerili s člani elite Italijani (24., 25. april).

Pripravljalne tekme slovenske reprezentance na SP: Sreda, 17. april, Budimpešta

19.00 Madžarska – Slovenija Sreda, 24. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija



Četrtek, 25. april, Bled

19.00 Slovenija – Italija

Slovenske tekme na SP: Ponedeljek, 29. april

16.00 Slovenija – Kazahstan Torek, 30. april

12.00 Južna Koreja – Slovenija Četrtek, 2. maj

12.00 Belorusija – Slovenija Petek, 3. maj

15.30 Madžarska – Slovenija Nedelja, 5. maj

8.30 Slovenija - Litva

Preberite še: