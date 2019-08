Nov dopinški škandal: Rusu večletna prepoved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krovna mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes sporočila, da je ruskega hokejista Jevgenija Kuznjecova suspendirala za štiri leta, ker je maja padel na dopinškem testu med svetovnim prvenstvom elitne skupine na Slovaškem. V njegovem vzorcu so našli sledi kokaina.

IIHF je sporočila, da so test, po katerem so v njegovem telesu našli sledi prepovedanega sredstva, izvedli med SP 26. maja. Dodali so še, da igralec ni zahteval testa vzorca B, začasni suspenz pa je začel veljati že 13. junija.

Kuznjecov, član NHL ekipe Washington Capitals, ne bo smel nastopati na tekmah pod okriljem IIHF naslednja štori leta, kazen se bo iztekla 12. junija 2023.

To pomeni, da Kuznjecov ne bo mogel nastopati za Rusijo na uradnih reprezentančnih tekmah. Ne bo pa ga niti na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022, če bosta IIHF in NHL seveda sploh dosegla dogovor o igranju zvezdnikov te lige na OI.

Preberite še: