Kopitar in Kralji bodo življenje poskušali zagreniti še Edmontonu

V hokejski ligi NHL je pred slovenskim asom Anžetom Kopitarjem in njegovimi Los Angeles Kings še en delovni večer. Na domačem ledu v dvorani Staples Center pričakujejo goste iz Kanade. Edmonton Oilers v mesto angelov prihajajo kot veliki favoriti, v zahodni konferenci so namreč na visokem šestem mestu, medtem ko so Kralji prikovani na dno. A tudi Colorado Avalanche so LA Kings z velikimi težavami vzeli dve točki.

Anže Kopitar in njegovi soigralci 20 tekem pred koncem rednega dela sezone še imajo teoretične možnosti za uvrstitev v končnico, od osmega mesta v zahodni konferenci jih loči 19 točk, a je njihova uvrstitev v "play-off" bolj ali manj fantazija. To pa ne pomeni, da lahko tekmeci z njimi pometajo. LA Kings imajo v tej sezoni doživeli še 40 porazov, šest po podaljšku ali kazenskih strelih, iz katerih so izvlekli vsaj točko in tako je bilo tudi na njihovi zadnji tekmi, ko so gostili Colorado Avalanche, drugo ekipo zahoda, in ji poraz priznali šele po loteriji kazenskih strelov. Tudi hokejistom Edmontona se ne piše nič dobrega, če bodo Kralje podcenjevali, Kanadčanom pa šteje vsaka točka, saj je okoli meje za uvrstitev v končnico (osmo mesto) na zahodu gneča. Le štiri točke denimo ločijo peti Vancouver od desetega Calgaryja.

Liga NHL, 23. februar:

Lestvica:

