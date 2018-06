Slovenski branilec od prvaka h klubskemu tekmecu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse do zadnje sezone standardni član obrambe slovenske reprezentance Klemen Pretnar bo zamenjal klubsko okolje. Poslavlja se od slovaškega prvaka Banske Bystrice in se seli h klubskemu tekmecu Košicam.

Slovenski branilec Klemen Pretnar bo v novo sezono vstopil v novem klubu. Potem ko je drugi del zadnje sezone preživel v slovaški Extraligi pri HC Banska Bystrica, s katerim je postal slovaški prvak, se seli k tekmecu v Košice. S klubom, ki je v lanski sezoni obstal v četrtfinalu (izločilo ga je prav moštvo Banska Bystrica), zadnjič pa je bil slovaški prvak leta 2015, so se dogovorili za enoletno sodelovanje.



Blejec je pred prihodom na Slovaško sezono in pol igral v Belorusiji za Junost iz Minska, s katero je osvojil Kontinentalni pokal. Konec januarja se je preselil k Banski Bystrici, kjer je združil moči tudi z legendarnim slovaškim napadalcem Tomašem Surovyjem. V dresu slovaškega moštva je odigral deset tekem rednega dela (dve podaji), v končnici pa k naslovu na 16 obračunih pomagal s štirimi zadetki in tremi podajami.

Branilec Klemen Pretnar ostaja v slovaški Extraligi. Prvaku Banski Bystrici je pomahal v slovo in se preselil v Košice. Tam bo prihodnje leto potekalo svetovno prvenstvo elitne divizije, na katerem pa Slovenci ne bodo sodelovali, saj jim preboj med elito aprila ni uspel. Foto: Vid Ponikvar

Pretnar je bil do zadnje sezone vselej standardni član slovenske reprezentance, katere vodenje spet prevzema Matjaž Kopitar. V lanski sezoni ga selektor Kari Savolainen ni uvrstil na seznam potnikov na olimpijske igre, na svetovnem prvenstvu drugega razreda pa 31-letnik, tudi zaradi dolge klubske sezone, ni zaigral.

Preberite še: