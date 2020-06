Kazahstanci bi gostili SP 2026

Sport.ch je pred tem navajal predsednika nemške hokejske zveze in člana izvršnega odbora IIHF Franza Reindla, da se za SP 2026 zanimajo Švica, Kazahstan, Velika Britanija in Norveška, pri čemer ima po njegovih besedah največ možnosti za organizacijo prva.

"Imamo dvorane z 12.000 sedišči v Nur-Sultanu in Almatyju, kjer so tudi tekme KHL," je pojasnil Karatajev in dodal, da če bo Švica dobila SP 2026, se bo Kazahstan potegoval za SP 2027.

Letošnji kongres, ki bo le prek spleta, bo 22. junija.

Prihodnje leto bodo moči združili Belorusi in Latvijci

SP 2021 bo v Minsku in Rigi, 2022 v Helsinkih in Tampereju, 2023 v Sankt Peterburgu, 2024 v Pragi in Ostravi, 2025 pa na Švedskem in Danskem, mesti za tekme še nista izbrani.

