Po slabih 14 dneh alpskega tekmovalnega počitka bo spet v akciji tudi najboljših šest moštev rednega dela Alpske lige, ki so si že zagotovila četrtfinale. Med temi sta oba slovenska kolektiva HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija. V drugi del tekmovanja bosta v četrtek ob 19.15 vstopila na derbiju v Tivoliju. Jeseničani upajo, da bodo nadaljevali zmagoviti niz (lovili bodo 11. zaporedno alpsko zmago), na krilih katerega so ujeli neposredno končnico, in prvič v sezoni premagali Ljubljančane.

V Alpski ligi se je začel drugi del tekmovanja, ki poteka v treh skupinah. V "master skupini" so moštva, ki so redni del končala na mestih med 1. in 6. in so si že zagotovila končnico. Ta se bodo za razvrstitev med seboj udarila na desetih tekmah (vsak bo igral z vsakim doma in v gosteh). Prvi je v drugi del odnesel štiri bonus točke, drugi tri, tretji dve in četrti eno. Po dodatnih desetih tekmah drugega dela si bodo prva tri moštva sama izbrala četrtfinalnega nasprotnika. Tako železarji kot zmaji bodo igrali v tej skupini.

Klubi, ki so redni del končali na mestih med 7. in 18., pa se v drugem delu v dveh kvalifikacijah skupinah potegujejo za dve preostali četrtfinalni vstopnici. Zagotovil si jo bo le zmagovalec vsake od kvalifikacijskih skupin.

12 zmag na 13 tekmah in skok v končnico

Jeseničani so bili konec decembra v neugodnem položaju, nato pa so si z 12 zmagami na 13 tekmah priigrali četrtfinale. Foto: Domen Jančič Če je še konec decembra, po hudem domačem porazu HDD Sij Acroni Jesenice proti večnemu tekmecu Olimpiji (0:7), kazalo, da bomo železarje v drugem delu spremljali v kvalifikacijski skupini, je gorenjsko moštvo naredilo velik preobrat. Na 13 alpskih obračunih, ki so sledili porazu z zmaji, so zmagali kar 12-krat in po koncu rednega dela zasedli šesto mesto, s tem pa neposredno uvrstitev v končnico.

V drugem delu bodo tako v družbi najboljših ekip sezone Olimpije, Rittna, Pustertala, Cortine in Asiaga lahko zaigrali sproščeno, saj je četrtfinalna vstopnica že v žepu.

Uvodno tekmo bodo v četrtek ob 19.15 odigrali pri vodilnem moštvu rednega dela Olimpiji, ki je s seboj odnesla 4 bonus točke. Jeseničani, v drugo del gredo brez bonus točk, bodo v Tivoliju napadli 11. zaporedno zmago v tem tekmovanju.

Skupina za razvrstitev 1. HK SŽ Olimpija 0 tekem - 4 točke

2. Ritten 0 - 3

3. Val Pusteria 0 - 2

4. Cortina 0 - 1

5. Asiago 0 - 0

6. HDD Sij Acroni Jesenice 0 - 0 *Prve štiri ekipe so v drugi del, v katerem bodo odigrale deset tekem (vsak z vsakim doma in v gosteh), prenesle bonus točke. Vse ekipe so že uvrščene v končnico.

Marcel Rodman v četrtek v Tivoliju ne bo v vlogi trenerja, pač pa športnega direktorja Jesenic. Foto: Žiga Zupan/ Sportida

Do derbija je šlo marsikaj narobe, nato so se stvari poklopile

"Na Jesenicah je šlo do tistega derbija marsikaj narobe, na tem derbiju ob porazu z 0:7 pa sploh. Ogledal sem si zadnjo tretjino tega derbija, ko je šlo narobe vse, kar je lahko šlo. Takrat sem videl veliko razočaranih in žalostnih obrazov. Očitno so se morale zgoditi določene stvari, da se je ekipa začela drugače obnašati. Na podlagi tega so se fantje sestavili. Ko enkrat dobiš tak zalet, se kar naenkrat stvari poklopijo. Od tistega poraza je šlo skoraj vse tako, kot je moralo iti. Fantje so v naletu, a ne smemo biti preveč evforični," nam je o jeseniškem preobratu dejal povratnik v Podmežakli Marcel Rodman, ki se je konec decembra društvu pridružil v vlogi športnega direktorja in generalnega sekretarja.

Rodman: V Ljubljano poskušati ostati na zmagovalnem valu

Ljubljančani so za zadnjem derbiju v Podmežakli 20. decembra zmagali s kar 7:0. Foto: Peter Podobnik/Sportida Večji del sezone železarjev jih je spremljal z distance, saj je do slovesa od Miškolca kot trener deloval v slovaški Tipsoport ligi, zato ne želi "pametovati", je pa v zadnjih nekaj tednih, kolikor je na Jesenicah, pri fantih opazil veliko zavzetosti in borbenosti.

Pred četrtkovim večerom upa, da bi Gorenjcem le uspelo streti tudi ljubljanski oreh. V tej sezoni ga na štirih obračunih še niso, v lanski sezoni pa na osmih le enkrat, in sicer na prvi finalni tekmi, ko jih je, kot trener vodil prav Rodman, kar pa je bilo premalo za naslov državnega prvaka.

"Vemo, kako pomemben je hokejski derbi v Sloveniji, praviloma je vedno spremenil potek sezone. Ni pomembno, v kakšni vlogi prideš na derbi, ali si v formi ali ne, na derbiju je treba zmagati. V zadnjih dveh sezonah je ogromno derbijev dobila Olimpija, mislim, da smo mi le enega. Verjamem, da je za obe ekipi derbi velik motiv. Mi gremo v Ljubljano poskušat ostati na tem zmagovalnem valu. Upam, da lahko presenetimo in zmagamo. Zelo pomemben bo pristop, da bodo fantje k njemu pristopili s tako željo, kot so na zadnjih tekmah," pred četrtkovim večerom razmišlja 38-letnik.

Drugačna zgodba kot decembra v Podmežakli

Da bo prihajajoči derbi povsem drugačna zgodba od decembrske, verjame napadalec Blaž Tomaževič, ki je v zadnjem tednu sodeloval na uspešnih olimpijskih predkvalifikacijah na Jesenicah. "Zagotovo smo kot ekipa od zadnjega derbija napredovali. Smo tudi veliko bolj samozavestni, izboljšali smo igro v obrambi, na ledu pa delujemo kot ena ekipa, ki diha drug za drugega. Mislim, da je čas, da pade tudi Olimpija," je v klubski mikrofon dejal 22-letni varovanec glavnega trenerja Mitje Šivica, ki večjih težav s poškodbami in boleznimi nima. Napadalec Jesenic Blaž Tomaževič upa, da je prišel čas, da pade tudi Olimpija. Foto: Domen Jančič

Tomaževič, v rednem delu alpske sezone je zbral največ točk med železarji (42), verjame, da se lahko enakovredno kosajo z vsemi moštvi zgornjega dela. "Zelo se veselimo teh tekem, saj bomo zdaj lahko igrali veliko manj obremenjeni. Kljub manjšemu pritisku pa bomo šli na vsaki tekmi na zmago. Gremo tekmo po tekmo. Na vsakega nasprotnika se bomo pripravili maksimalno. Vsaka ekipa je premagljiva, zagotovo pa imamo nekaj, česar drugi nimajo, mlade fante, ki se bodo za rdeči dres borili do zadnjega," pravi sveži reprezentant.

Dodatni igralec

Ob tem se nadeja, da bodo dobre januarske predstave na tribune Podmežakle privabile čim več gledalcev: "Za nas hokejiste je najlepše, ko stopiš na domači led in te pozdravi več tisoč navijačev. Tudi navijači se morajo zavedati, da je njihova spodbuda velikokrat tisto, kar lahko odloči tekmo proti na papirju močnejšim nasprotnikom."

Prvo domačo tekmo drugega dela bodo Jeseničani odigrali v soboto ob 18. uri, ko na Gorenjsko prihaja podprvak Pustertal. V klubu so za navijače pripravili posebno akcijo, ki velja do petka do 23:59. Do takrat si ti lahko paket petih vstopnic za domače tekme drugega dela tekmovanja, tako imenovani "master round", zagotovijo po ceni 30 evrov.

