"Nismo favoriti, a daleč od tega, da bi bili brez možnosti."

Jeseničani pred polfinalom alpske lige

Jeseničani so si mesto med četverico alpske lige zagotovili z metlo nad večnim tekmecem Olimpijo, ki so jo izločili s 4:0 v zmagah. Aktualni italijanski prvak in branilec naslova Alpske lige Ritten je bil boljši od druge ekipe Red Bull Salzburg.

Izkušeni, s finskim pridihom

"Ritten je favorit. Naredili bomo vse, da jih presenetimo." Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Po polovici sezone sem rekel, da je glavni cilj ekipe končnica. Vzporedno smo z veliko bazo igralcev na Jesenicah mirno odigrali državno prvenstvo. Nosilci so se lahko odpočili. Olimpija je bila za nas v četrtfinalu najbolj ugoden tekmec. Izplen je bil fantastičen," se je na kratko na dosedanji potek sezone ozrl glavni trener Jesenic Gaber Glavič.

"Ritten je ena od najuspešnejših ekip Italije. Je drugačna ekipa, bolj izkušena kot naša, igra drugačen hokej. Deloma želi igrati kot slovenska reprezentanca. Čuti se finski pridih. So favoriti, mi bomo vse naredili, da jih presenetimo. Velik korak lahko naredimo že jutri v Rittnu. Vsaka tekma je tekma zase in skupek odloči," je o polfinalnih tekmecih dejal Glavič, ki si želi proti Rittnu polne Podmežakle.

Mladi brez članov na tekmi D Mlada ekipa Jesenic HD Hidria Jesenice bo zvečer odigrala odločilno polfinalno tekmo lige Ebysl proti Beljaku. Zmagovalec bo napredoval v finale. Mladim Jeseničanom na tekmi D ne bo mogla pomagati kopica članskih železarjev, saj bodo ti na prvi tekmi polfinala Alpske lige v Italiji.

"Paziti bo treba na protinapade, prekinitve. V tem so močni. Imajo več izrazitih strelcev, potrebovali bodo manj priložnosti za gol. Če bomo igrali v njihovi tretjini, smo zelo nevarni. Tu bomo lahko iskali svoje priložnosti," meni trener Jesenic Gaber Glavič. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Močni v protinapadih

"Paziti bo treba na protinapade, prekinitve. V tem so močni. Imajo več izrazitih strelcev, potrebovali bodo manj priložnosti za gol. Če bomo igrali v njihovi tretjini, smo zelo nevarni. Tu bomo lahko iskali svoje priložnosti," je še povedal Glavič, ki večjih zdravstvenih težav nima. Zaigrala bosta tudi Žan Jezovšek, ki jo je skupil v četrtfinalni seriji proti Olimpiji, a pozneje igral že za mlado ekipo Jesenic v ligi EBYSL, in Miha Brus.

"Rezultate bi morali ceniti" Foto: Vid Ponikvar Kot je povedal predsednik kluba Anže Pogačar, je ekipa izpolnila vse zadane cilje za to sezono. "Rezultate bi morali ceniti, spoštovati, ker smo hokej vrnili na profesionalno raven," je dejal Pogačar, ki verjame, da lahko ekipa naredi še korak več.

Ni pričakoval polfinala

"Sezona je več kot uspešna. Kar zadeva končnico, pokazali smo šibkosti. Ko smo se pripravili na tekmo, izkoristili svoje močne strani, smo pokazali, da se nam tekmec zelo težko postavi po robu," pravi Andrej Tavželj. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Kapetan Andrej Tavželj je priznal, da na začetku sezone ni verjel v polfinale alpske lige. Ekipa drži skupaj, kar je zanj ključ do uspehov. "Sezona je več kot uspešna. Kar zadeva končnico, pokazali smo šibkosti. Ko smo se pripravili na tekmo, izkoristili svoje močne strani, smo pokazali, da se tekmec zelo težko meri z nami. Proti Rittnu nam more ostati v glavo, da smo samozavestni. Tekmeca bomo z veliko drsanja spravljali v težave. Nismo favoriti, a daleč od tega, da bi bili brez možnosti."

Od ponedeljka so se Jeseničani taktično pripravljali na Ritten. "Velik poudarek smo dali na igro z igralcem več. Mislim, da smo pripravljeni," je dejal Tavželj.

Luka Bašič, najučinkovitejši igralec Jesenic do zdaj, je dejal: "Moč ekipe je, da lahko kadarkoli zadane katerakoli peterka. To smo kazali skozi vso sezono, verjamem, da je lahko tako tudi proti Rittnu."

Prvi plošček na sobotni tekmi bo vrgel domačin in paraolimpijec Jernej Slivnik.

Prva tekma - ekipa, ki bo prva zbrala tri zmage, se bo uvrstila v finale - bo zvečer ob 20. uri v Italiji, druga bo v soboto ob 18. uri na Jesenicah, tretja v ponedeljek spet v gosteh. Morebitna četrta bo v sredo (19.00) na Jesenicah in morebitna peta v soboto pri Rittnu.