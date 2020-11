Delno zadovoljstvo, bolezen se je zagotovo poznala

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so se v četrtek po treh tednih vrnili v tekmovalni ritem. Na tekmi državnega prvenstva so s 4:1 premagali HD Hidria Jesenice. "To ni bilo tisto, kar bi moralo biti, zagotovo se nam je bolezen poznala. Gradili bomo na tej tekmi in optimistično odšli k Feldkirchu," pravi napadalec Jesenic Blaž Tomaževič, ki bo v soboto s soigralci po dolgem času znova lovil alpske točke. Člani HK SŽ Olimpija bodo gostili Vipiteno.

Covid-19 je za nekaj časa ustavil slovenske aktivnosti v mednarodnem tekmovanju, kamor se oba predstavnika vračata v soboto. Člani HDD Sij Acroni Jesenice, med katerimi so potrdili 21 pozitivnih testov na novi koronavirus, so v četrtek odigrali prvo srečanje po treh tednih. V dvorani Podmežakla so s 4:1 premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice, in vknjižili peto zaporedno zmago v državnem prvenstvu, v katerem so stoodstotni.

"Lepo se je vrniti. Moram priznati, da je bilo kar težko, poznalo se nam je, da smo bili 20 dni oziroma še nekoliko več brez tekme. Na virus nismo imeli vpliva, tako da smo deset dni bolj ali manj samo počivali doma. Delno smo lahko s tekmo zadovoljni, a vemo, da to ni bilo tisto, kar bi moralo biti. Bolezen se zagotovo pozna. Se je pa tudi ekipa Jesenic dobro borila, a na koncu smo zasluženo zmagali," je po tekmi DP v klubski mikrofon dejal strelec prvega zadetka Blaž Tomaževič.

"Delno smo lahko s tekmo zadovoljni, a vemo, da to ni bilo tisto, kar bi moralo biti. Bolezen se zagotovo pozna," pravi Blaž Tomaževič. Foto: Domen Jančič

S soigralci ga v prihodnje čaka pester urnik. Odplačati bodo morali kar nekaj "koronskih" dolgov, saj je bila kopica tekem Jesenic zaradi okužb v taboru gorenjske ekipe ali nasprotnika v zadnjih tednih prestavljena. Naslednji obračun jih čaka že v soboto, ko bodo gostovali pri Feldkirchu. To bo prva "alpska" tekma za železarje po 17. oktobru.

"Šli bomo tekmo za tekmo. Najprej težko gostovanje v Feldkirchu, kjer nikoli ni bilo lahko igrati, a gremo optimistično na to gostovanje. Gradili bomo na četrtkovi tekmi in upali, da zmagamo," je pred odhodom v Avstrijo še dodal 23-letni napadalec.

Olimpija se vrača na domačem ledu

V soboto se bodo v tekmovalni ritem vrnili tudi člani vodilnega moštva tekmovanja HK SŽ Olimpija. Tudi ljubljanski tabor je novi koronavirus ohromil. V zadnjih dveh tednih so uradno potrdili le en pozitiven test, nekateri so se znašli v izolaciji, treningi so bili okrnjeni.

Olimpija bo v soboto odigrala prvo alpsko tekmo po 24. oktobru. V praznem Tivoliju bo gostila Vipiteno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančani so v sklopu Alpske lige zadnjič odigrali sedem tekem, v statistiko pa vpisali šest zmag in remi z Jeseničani. Zadnjič so bili v tekmovanju aktivni 24. oktobra, ko so doma premagali Gardeno.

Tokrat v Tivoli prihaja južnotirolski Vipiteno. Italijanski klub na nepopolni lestvici (številne ekipe so morale zaradi koronavirusa prestaviti več tekem) zaseda drugo mesto.

Lestvica* 1. HK SŽ Olimpija 1 tekma – 12 točk

2. Vipiteno 2 - 10

3. Pustertal 2 - 10

4. Red Bull Juniors 2 - 9

5. Feldkirch 0 – 9

6. Gardena 2 – 8

7. Kitzbuhel 0 – 6

8. Asiago 3 – 6

9. Lustenau 2 - 6

10. Ritten 1 – 4

11. HDD Sij Acroni Jesenice 0 – 3

12. Fassa 2 – 3

13. EC KAC II 0 – 3

14. Cortina 0 – 1

15. Bregenzerwald 1 – 0

16. Steel Wings Linz 0 – 0 *V lestvico rednega dela so vštete tudi točke iz predtekmovanja, ne pa število tekem iz predtekmovanja; lestvica ni popolna, saj nekatera moštva še niso odigrala vseh predvidenih tekem predtekmovanja.

Preberite še