Večna tekmeca: Veliko stvari bo treba še izboljšati

Za največjima slovenskima hokejskima rivaloma z Jesenic in Ljubljane so prve pripravljalne tekme, pred njima pa pripravljalni derbi v sklopu Poletne hokejske lige Bled. Oba trenerja, Jure Vnuk in Mitja Šivic, po prvih preizkusih poudarjata, da je prostora za izboljšave razumljivo še veliko.

Tako državni prvaki HK SŽ Olimpija kot podprvaki HDD Sij Acroni Jesenice so pretekli teden opravili s prvimi pripravljalnimi tekmami pred novo sezono. Ljubljančani so v četrtek za uvod s 3:1 premagali madžarsko moštvo, ki igra v Erste ligi, Dunaújvárosi Acélbikák. Dan zatem so zmaji gostovali pri EBEL-ligašu Beljaku in se domov vrnili s porazom z nogometnih 0:1.

Zgodaj je še, veliko je treba še narediti

"Za zdaj sem zadovoljen, a smo šele na začetku, zgodaj je še, veliko stvari moramo še narediti. Prizadevali si bomo za to," je po uvodnem preizkusu – ekipa ni bila popolna, izkušenega branilca Aleša Kranjca je zaustavilo zdravje, kapetan Aleš Mušič je tekmo spremljal s tribune – v mikrofon hokejtv povedal trener zeleno-belega tabora Jure Vnuk, ki bo konec tedna ekipo vodil na Poletni hokejski ligi na Bledu.

"Želimo igrati zelo dober hokej, še boljši kot lani. Želimo hoditi po pravi poti, s tem bodo prišli tudi rezultati," razmišlja trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Poletna hokejska liga bo prišla prav, potem pa bo urnik tekem zelo natrpan. Nabralo se jih bo veliko, bolj ali manj bomo le igrali, časa za trening ne bo. Želimo igrati zelo dober hokej, še boljši kot lani. Želimo hoditi po pravi poti, s tem bodo prišli tudi rezultati," o prihajajočem urniku in željah razmišlja Vnuk.

Njegovo moštvo bo v petek odigralo novo pripravljalno tekmo, v sklopu Poletne hokejske lige Bled bo palice prekrižalo z združeno ekipo Slovenije. To naj bi sestavljali igralci iz slovenskih hokejskih klubov, ki tekmujejo v Mednarodni hokejski ligi (IHL), v soboto jih čaka dvoboj z Jesenicami, v nedeljo sledita obračuna za prvo in tretje mesto.

Jeseničani ob koncu padli, precej stvarem še niso posvečali pozornosti

Pomlajena ekipa železarjev ima za seboj en pripravljalni test. Prav tako se je pomerila z madžarsko ekipo, v zadnji minuti zapravila vodstvo z 2:0, na koncu pa v podaljšku zmagala s 3:2.

"Začeli smo zelo dobro, prvi dve tretjini smo bili boljši, v tretji, ki je bila najslabša, pa smo malo padli, fizično, koncentracija. Tudi v strelih smo bili boljši, tekmo bi morali že prej končati. Veliko stvari bo treba še izboljšati, popraviti, veliko stvarem sploh še nismo posvečali pozornosti, jih nismo trenirali. Treningov pred poletno ligo ne bomo izpuščali. Tam bomo morali biti boljši," je po zmagi razmišljal Mitja Šivic, ki se je po desetletju vrnil v domovino.

Trener Jesenic Mitja Šivic pravi, da je prostora za izboljšave še veliko, mnogo stvarem še niso posvečali pretirane pozornosti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Njegovo moštvo bo na poletni ligi na delu že v četrtek, ko mu bo nasproti stala združena ekipa Slovenije, v petek bodo prosti, v soboto sledi tekma z Olimpijo.

Na poletni ligi bodo sodelovali še francoski Grenoble, za katerega je Šivic igral več kot polovico francoskega udejstvovanja, in ekipi lige EBEL: Fehervar in Beljak.

Poletna liga Bled 2019 Skupina A

združena ekipa Slovenije (Slo)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo)

HK SŽ Olimpija (Slo) Skupina B

HC Grenoble (Fra)

Fehervar Av19 (Hun)

VS Villach (Aut) Četrtek, 22. avgust

16.30 HC Grenoble - VS Villach

20.00 HDD SIJ Acroni Jesenice - združena ekipa Slovenije Petek, 23. avgust

16.30 VS Villach - Fehervar AV19

20.00 združena ekipa Slovenije - HK SŽ Olimpija Sobota, 24. avgust

16.30 HC Grenoble - Fehervar AV19

20.00 HDD SIJ Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija Nedelja, 25. avgust

16.30 A2 – B2 (za tretje mesto)

20.00 A1-B1 (za prvo mesto) *vstopnice: 10 € za dve tekmi, otroci do 12 let brezplačno na www.mojekarte.si in uro pred vsako tekmo na blagajni Ledene dvorane Bled.

