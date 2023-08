Jeseničani odprli obdobje pripravljalnih tekem

Jeseničani so na uvodni pripravljalni tekmi z 1.3 izgubili s Zell am See. Edini gol železarjev je dosegel Žan Jezovšek.

Jeseničani so na uvodni pripravljalni tekmi z 1.3 izgubili s Zell am See. Edini gol železarjev je dosegel Žan Jezovšek. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v torek odigrali prvo pripravljalno tekmo pred novo sezono. Na terenu alpskega tekmeca Zell am See so izgubili z 1:3.

Hokejske ekipe so v polnem procesu priprav na novo tekmovalno obdobje. Železarji, ki bodo v Alpski ligi branili naslov prvaka, so v torek pripravljenost preverili pri ligaškemu tekmecu Zell am See in izgubili z 1:3.

Gostitelji so po prvi tretjini vodili z 1:0, v začetku druge pa z dvema hitrima zadetkoma ušli na 3:0. Žan Jezovšek je v 34. minuti uspel znižati na 1:3, rezultat pa se po njegovem golu ni več spremenil.

Zasedba Gabra Glaviča bo naslednjo pripravljalno srečanje odigrala na domačem ledu, v torek, 22. avgusta, bo gostila nemškega drugoligaša Rosenheim Starbulls.

Varovanci Gabra Glaviča bodo drugi tekmovalni test opravili v torek, 22. avgusta, ko v dvorano Podmežakla prihaja nemški drugoligaš. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sledila bo blejska poletna liga, kjer bodo 25. avgusta palice prekrižali z večnim tekmecem iz Ljubljane HK SŽ Olimpija, dan zatem pa jim bo nasproti stal Beljak ali Fehervar 19.

Železarji bodo nato odigrali še tri pripravljalne tekme v domači dvorani. 2. septembra bodo pričakali alpskega tekmeca, drugo ekipo Linza, 8. in 9. septembra pa madžarsko ekipo Budapest Akademia HC.

Branjenje naslova v Alpski ligi bodo začeli 16. septembra v dvorani Podmežakla, gostili bodo novinca v tekmovanju, člane HK RST Pellet Celje.