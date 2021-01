Jan Drozg se vrača v ZDA: Čim več iztržiti iz sezone, ki bo drugačna

Slovenski hokejski napadalec Jan Drozg se v začetku prihodnjega tedna po slabem letu dni vrača čez lužo, kjer se bo na pripravljalnem taboru pridružil podružnici Pittsburgh Penguins Wilkes-Barre/Scranton Penguins, ki nastopa v American Hockey League (AHL). "Težko je karkoli napovedovati, glede na to, v kakšnem času smo, a verjamem, da bomo lahko trenirali in izpeljali sezono dokaj mirno," se nadeja 21-letni Štajerec.

Pandemija covid-19 je močno zamaknila hokejske sezone v ZDA in Jana Drozga zadržala v domovini dlje, kot je pričakoval. Potem ko je koronavirusna bolezen skrajšala že lansko tekmovalno obdobje, ki ga je 21-letni Štajerec preživel razpet med AHL, iz katere moči črpa tudi najmočnejša liga na svetu, in razvojno ECHL, je ukrojil tudi koledar prihajajoče sezone lige AHL.

Predvideno je, da se bo ta z 28 moštvi začela 5. februarja, v njej pa bo sodeloval tudi Drozg, ki ga je Pittsburgh Penguins ob koncu lanskega leta za dva meseca (med oktobrom in decembrom) posodil ljubljanskemu HK SŽ Olimpija. Slab mesec po slovesu od zeleno-belega tabora se napadalec vrača čez lužo, kjer se bo pridružil Pittsburghovi AHL-podružnici Wilkes-Barre/Scranton Penguins.

"Preteklo leto oziroma sezona je bila res posebna. Končno so se stvari začele odvijati malo boljše. Res sem vesel, da se lahko vrnem. Vse skupaj sem že res pogrešal. V tem obdobju mi je to manjkalo. Zdaj se je to končno začelo in z največjim nasmeškom se vračam. V ponedeljek se vračam v Ameriko. Tam bom igral v ligi AHL," je pred slovesom od domovine dejal Štajerec.

"Težko je karkoli napovedovati, glede na to, v kakšnem času smo"

"Letos bomo odigrali samo 30 tekem. Na neki način bomo odigrali preostanek sezone. To bo potekalo brez gledalcev." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Namesto lanskih 31 ekip in štirih divizij bo letos v AHL sodelovalo 28 moštev, razporejenih v pet divizij. Ena je, podobno kot NHL, povsem kanadska. Pri Charlotte Checkers (podružnica Florida Panthers), Milwaukee Admirals (podružnica Nashville Predators) in Springfield Thunderbirds (podružnica St. Louis Blues) so se odločili, da zaradi zahtevnih razmer izpustijo novo tekmovalno obdobje.

Drozgovo moštvo Wilkes-Barre/Scranton Penguins je del severne divizije, v kateri so še Binghamton Devils, Hershey Bears, Lehigh Valley Phantoms, Rochester Americans, Syracuse Crunch in Utica Comets. Skrajšana sezona prinaša tudi spremenjen format tekmovanja, ki ne predvideva boja za lovoriko.

"Sezona bo sicer malce drugačna, kot smo bili vajeni. Letos bomo odigrali samo 30 tekem. Na neki način bomo odigrali preostanek sezone. To bo potekalo brez gledalcev. Pred sezono nas čaka še trening kamp. Tudi ta bo potekal z manjšim številom igralcev, kot smo navajeni. Bomo videli, kako se bodo stvari odvijale. Težko je karkoli napovedovati, glede na to, v kakšnem času smo. Verjamem, da bomo lahko trenirali in izpeljali sezono dokaj mirno," pravi Drozg, ki upa, da bo kljub posebnim časom dobro izkoristil tekmovalno obdobje.

Iz Alpske lige v ligo AHL, v kateri letos ne bodo igrali končnice. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Brez končnice

"Cilji za letošnjo sezono so malo drugačni kot v preteklosti. To sezono se ne igra playoffa in, kot kaže, ne bo mogoče osvojiti nobene lovorike. To je sicer dokaj žalostno. Cilji ostajajo, da čim bolje odigramo tekme, poskusimo zmagati in iztržiti čim več iz te sezone," pred začetkom sezone (5. februar) dodaja Drozg.

Pittsburgh Penguins, ki so ga leta 2017 na naboru lige NHL izbral kot 152. po vrsti in odločajo o njegovem klubskem udejstvovanju, so sezono najmočnejše hokejske lige danes začeli s porazom pri Philadelphia Flyers (3:6).

Preberite še: