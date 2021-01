Pri AHL potrdili začetek sezone, tri ekipe so se umaknile, nekaj vprašanj še ostaja

Medtem ko je do začetka nove sezone lige NHL je še dober teden dni (13. januar), bodo hokejisti American Hockey League (AHL), v kateri bi lahko spremljali tudi Jana Drozga, na začetek čakali še nekoliko dlje. V ponedeljek so potrdili, da se bo AHL začela 5. februarja z 28 ekipami, tri pa so se zaradi neugodnega finančnega položaja odločile, da sezono izpustijo.

Vodstvo lige AHL je v ponedeljek razkrilo nekaj več podrobnosti o novi sezoni, ki jo bo zaznamovala pandemija covida-19. "Še pred dvema tednoma nisem verjel, da bomo prišli do 28 ekip, saj informacije pred tem niso bile tako optimistične. A nekatere ekipe so naknadno našle rešitve in se odločile za sodelovanje. To je dober dan za ligo AHL, z izjemo treh moštev, ki so se odločila, da to sezono ne bodo sodelovala. Njihovih razlogov v teh časih ni treba posebej razlagati. Bodo pa imeli pravico nastopanja v sezoni 2021/22," so besede novega predsednika tekmovanja Scotta Howsona povzeli pri AP.

Format tekmovanja še ni znan

Koronavirus je tako vplival tudi na sestavo nove sezone AHL, iz katere moči črpa tudi najmočnejša hokejska liga na svetu NHL. Namesto lanskih 31 ekip in štirih divizij bo letos sodelovalo 28 moštev, razporejenih v pet divizij. Pri Charlotte Checkers (podružnica Florida Panthers), Milwaukee Admirals (podružnica Nashville Predators) in Springfield Thunderbirds (podružnica St. Louis Blues) so se odločili, da zaradi zahtevnih razmer izpustijo novo tekmovalno obdobje.

Kakšen bo sistem tekmovanja rednega dela, kaj bo s končnico, uradno še ni jasno. Tudi urnika liga še ni objavila, so pa potrdili, da se bo vse skupaj začelo 5. februarja. Na začetku sezone bodo tribune med tekmami zagotovo samevale, morda bodo lahko gledalci prisotni v poznejši fazi tekmovanja.

Bo Jan Drozg, ki je bil v zadnjih dveh mesecih posojen Olimpiji, a se od nje poslovil, večji del sezone odigral v AHL? Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Moštvo Wilkes-Barre/Scranton Penguins, v katerem bi lahko skozi sezono spremljali slovenskega napadalca Jana Drozga, je del severne divizije, v kateri so še Binghamton Devils, Hershey Bears, Lehigh Valley Phantoms, Rochester Americans, Syracuse Crunch, Utica Comets.

Drozg, ki je v drugem letu pogodbe (od treh) s Pittsburgh Penguins, je med oktobrom in decembrom kot posojen igralec drsal v dresu HK SŽ Olimpija, pred dvema tednoma pa se je po klicu iz ZDA poslovil od ljubljanskega kluba.

Kdaj bo Wilkes-Barre/Scranton Penguins začel pripravljalni tabor, uradno ni znano, prav tako ne, kje bo Štajerec preživel večji del sezone. Po pogovorih Drozga, agenta in ameriških klubov naj bi sezono začel v AHL, a kot je dejal v času službovanja v Ljubljani, ni izključeno, da ga znova pošljejo v razvojno ligo ECHL.

