Jan Drozg se poslavlja od Olimpije

Njegova sobotna tekma proti moštvu Cortine je bila zadnja v dresu Olimpije, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Pred tremi leti ga je na naboru severnoameriške hokejske lige NHL izbrala ekipa Pittsburgh Penguins, s katero je lani podpisal triletno pogodbo in ki odloča o njegovem klubskem udejstvovanju.

"Hvala vsem igralcem, trenerjem in vodstvu, da so me tako lepo sprejeli. Vsak trening in tekmo sem dal vse od sebe, da sem lahko Olimpiji kar najbolje pomagal na ledu. Zdaj je prišel čas, da počasi zapustim Slovenijo. Kot zmeraj čakam nadaljnja navodila agenta iZ Pittsburgha. Kmalu bo znanih tudi več informacij," je povedal Jan Drozg.

Enaindvajsetletnika je Pittsburgh zaradi nejasnega nadaljevanja lig čez lužo jeseni posodil Olimpiji. Drozg je ob prihodu v Ljubljano izrazil upanje, da bi se razmere, povezane z novim koronavirusom, kmalu uredile in bi se lahko vrnil v ZDA. Želel si je, da bi kariero lahko nadaljeval pri AHL podružnici Pittsburgha Wilkes-Barre/Scranton Penguins, a ni izključil možnosti, da bi ga vodstvo NHL-ovca lahko poslalo tudi v razvojno ligo ECHL, v kateri je začel lansko sezono.

Sezona American Hockey League naj bi se začela 5. februarja.

Od naše ekipe se poslavlja Jan Drozg, ki ga novi izzivi kličejo v tujino. ”Hvala vsem igralcem, trenerjem in vodstvu,... Objavil/a HK SŽ Olimpija dne Nedelja, 20. december 2020

"Janu želimo vse dobro na njegovi poti v tujini in nadaljevanju sezone pri Pittsburgh Penguins. Zahvaljujemo se mu za njegov doprinos k ekipnemu uspehu našega moštva," pa je njegov odhod pospremil predsednik SŽ Olimpije Miha Butara.

Drozg, ki so ga pri Pittsburgh Penguins leta 2017 na naboru lige NHL izbrali kot 152. po vrsti, je lani z NHL-ekipo podpisal triletno vstopno pogodbo, a priložnosti za igro v elitni ligi na svetu še ni dobil.