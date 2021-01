Po dolgem čakanju se je začelo: prvaki ugnali Chicago

Začela se je nova sezona lige NHL, ki bo zaradi pandemije novega koronavirusa skrajšana. Namesto 82 tekem bo redni del obsegal le 56 dvobojev. Enaintrideset ekip je razdeljenih v štiri začasno prerazporejene divizije, ki se skoraj do konca tekmovalnega obdobja ne bodo mešale. Uvodni dan je prinesel pet dvobojev. Na delu so bili tudi branilci naslova Tampa Bay Lightning, ki v rednem delu pogrešajo najboljšega strelca in asistenta zadnje sezone Nikito Kučerova, je pa na nove napore po poškodbi povsem pripravljen kapetan Steven Stamkos. Strele so branjenje naslova začele z visoko domačo zmago proti Chicago Blackhawks (5:1).

En mesec po začetku najkakovostnejšega košarkarskega klubskega tekmovanja na svetu se je začela še najmočnejša hokejska liga. To je dodobra prevetrila pandemija bolezni covid-19. Vodstvo lige NHL je zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusne bolezni in zaradi izjemno strogih pravil pri prehajanju kanadsko-ameriške meje štiri divizije prerazporedilo in uvedlo nov format tekmovanja. Severna divizija (sedem ekip) je v izogib nevšečnostim povsem kanadska, tu so še zahodna (osem), v kateri je tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, vzhodna (osem) in centralna (osem ekip).

Kako bo potekala sezona?

Moštva bodo vse tekme rednega dela – namesto klasičnih 82 jih bo 56 – igrala zgolj proti moštvom svoje divizije. To pomeni, da bo ekipa severne divizije v rednem delu s klubi iste divizije odigrala devet ali deset tekem, vsaka ekipa iz vzhodne, zahodne in centralne divizije pa se bo s klubi svoje divizije srečala osemkrat. Nič drugače ne bo v prvih dveh krogih končnice, v katero bodo po rednem delu napredovala najboljša štiri moštva vsake divizije. Tako konferenčni četrtfinale (prvi s četrtim, drugi s tretjim) kot konferenčni polfinale bosta potekala znotraj posamične divizije.

Štiri ekipe, ki bodo napredovale v tretji krog, konferenčni finale, bodo razporejene glede na število točk rednega dela na mesta med prvim in četrtim. Prvi se bo za veliki finale udaril s četrtim, drugi pa s tretjim. Vse faze končnice bodo potekale na štiri zmage.

Prvaki začeli z zmago

Uvodni igralni dan je prinesel pet srečanj. Prvaki Tampa Bay Lightning so ugnali Chicago Blackhawks, člani Philadelphia Flyers so bili boljši od Pittsburgh Penguins, Toronto Maple Leafs pa so po podaljšku strli Montreal Canadiens. Edmonton Oilers so na domačem terenu morali priznati premoč Vancouver Canucks, Colorado Avalanche pa je ostal praznih rok proti St. Louis Blues.

Kopitar, ki vstopa že v 15. NHL-sezono, bo s Kralji po desetmesečnem tekmovalnem premoru prvič v akciji v četrtek, ko bodo v mestu angelov gostili Minnesota Wild.

Koronavirus je že ukrojil urnik, zaradi težav z okužbami v taboru Dallas Stars so prve tekme zvezd prestavljene.

Prve tekme lige NHL v sezoni 2020/21 Sreda, 13. januar

Philadelphia Flyers : Pittsburgh Penguins 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) Toronto Maple Leafs : Montreal Canadiens 5:4* (1:2, 2:1, 1:1, 1:0) Tampa Bay Lightning : Chicago Blackhawks 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) Edmonton Oilers : Vancouver Canucks 3:5 (0:1, 1:1, 2:3) Colorado Avalanche : St. Louis Blues 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)



*po podaljšku.

