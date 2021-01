Sredi tedna se začenja 104. sezona lige NHL, ki bo zaradi koronavirusne bolezni precej drugačna. Ne le, da bo skrajšana, spremenjen je tudi format tekmovanja, ena od skupin je povsem kanadska, moštva so se morala sprijazniti, da bodo večji del tekmovalnega obdobja igrala proti zgolj šestim oziroma sedmim tekmecem. Naslov branijo člani Tampa Bay Lightning, koronavirus pa težave v urniku povzroča še pred začetkom, prve tekme so že prestavljene. Prvak naj bi bil znan najpozneje 9. julija.

Dolgo smo čakali na odločitev vodstva lige NHL o usodi nove sezone najmočnejšega hokejskega klubskega tekmovanja na svetu. Po tednih sestankovanja s sindikatom igralcev NHLPA so 20. decembra le razkrili načrte za tekmovalno obdobje 2020/21. To bo posebno, kar precej nenavadno. Vzrok za to je pandemija covid-19, ki je močno zarezala v novo sezono NHL.

Zahtevala je velike spremembe v tekmovalnem formatu in na nek način znotraj ene lige ustvarila štiri. Organizatorji so morali pri načrtovanju nove sezone ob vseh varnostnih in zdravstvenih protokolih, ki so različni za posamezne zvezne države ZDA in Kanado, upoštevati močno zaostreno prehajanje mej med ZDA in Kanado.

31 moštev, zaradi covid-19 razdeljenih v prenovljene divizije, bo praktično vso sezono igralo zgolj z moštvi svoje divizije. Ena od teh je povsem kanadska. Foto: Reuters Za razliko od lige NBA, v kateri je zgolj eno kanadsko moštvo Toronto Raptors, ki v tekoči sezoni domače tekme igra v Amalie Areni na Floridi, je zgodba v ligi NHL drugačna. Iz zibelke hokeja prihaja sedem od 31 kolektivov.

Da bi se izognili težavam pri prehajanju mej in zmanjšali možnost okužb na potovanjih, so moštva prerazporedili v štiri začasno sestavljene divizije, ki se skoraj celotno sezono ne bodo mešale. Ena od teh je povsem kanadska.

Razporeditev ekip po divizijah: Severna: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets Zahodna: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, St. Louis Blues, San Jose Sharks, Vegas Golden Knights Centralna: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning Vzhodna: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v zahodni skupini skupaj z ekipami Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Minnesota Wild, St. Louis Blues, San Jose Sharks in Vegas Golden Knights. V rednem delu bodo Kralji igrali zgolj proti tem ekipam, z vsako se bodo pomerili osemkrat. Foto: Guliverimage

V vzhodni, centralni in zahodni diviziji je osem moštev, v severni oziroma povsem kanadski pa sedem. Moštva bodo vse tekme rednega dela - namesto klasičnih 82 jih bo 56 - igrala zgolj proti moštvom svoje divizije. To pomeni, da bo ekipa severne divizije v rednem delu s klubi iste divizije odigrala devet ali deset tekem, vsaka ekipa iz vzhodne, zahodne in centralne divizije pa se bo s klubi svoje divizije srečala osemkrat.

In nič drugače ne bo v prvih dveh krogih končnice, v katero bodo po rednem delu napredovala najboljša štiri moštva vsake divizije. Tako konferenčni četrtfinale (prvi s četrtim, drugi s tretjim), kot konferenčni polfinale bosta potekala znotraj posamične divizije.

Štiri ekipe, ki bodo napredovale v tretji krog, konferenčni finale, bodo razporejene glede na število točk rednega dela na mesta med prvim in četrtim. Prvi se bo za veliki finale udaril s četrtim, drugi pa s tretjim. Vse faze končnice bodo potekale na štiri zmage.

Kopitar v 15. sezono NHL Kopitar vstopa v 15. sezono NHL. Njegovih kraljev, ki končujejo prenovo ekipo, večina hokejskih strokovnjakov čez lužo ne vidi v končnici. Foto: Reuters

Nekateri menijo, da vse skupaj ne bo zanimivo, drugi pa so prepričani, da bo porazdelitev še okrepila nekatera rivalstva.

"Pri ligi so glave staknili skupaj in poskrbeli za našo varnost. Večja verjetnost, da do česa pride, je, če bi več potovali. To je neka alternativa, ki bo nekako pripomogla k temu, da ne bo toliko potovanj, da bomo bolj izolirani. Na žalost bo prišlo do tega, da bomo veliko tekem odigrali proti enim in istim nasprotnikom, kar pa konec koncev niti ni tako slabo," o novem formatu tekmovanja razmišlja edini slovenski igralec v NHL Anže Kopitar, za katerega bo to že 15. sezona NHL.

Redni del bo s 116 zaporednimi igralnimi dnevi potekal od 13. januarja do 8. maja. Končnica se bo začela 11. maja, prvak bo znan najpozneje 9. julija.

Selitev k jezeru Tahoe Dve tekmi bosta februarja potekali na idilični lokaciji, ob jezeru Tahoe. Foto: Guliverimage V ponedeljek so v ligi NHL razkrili še, da bodo izpeljali dve tekmi na prostem. A ne na stadionu, pač pa se bodo vrnili k hokejskim koreninam in obračuna izpeljali ob slikovitem jezeru Tahoe v Sierra Nevadi. Gledalcev, tako kot v dvoranah na začetku sezone, ne bo. Kot prva se bosta na idilični lokaciji 20. februarja pomerila Colorado Avalanche in Vegas Golden Knights, dan zatem bo na sporedu še srečanje med Boston Bruins in Philadelphia Flyers.

Branilci Stanleyjevega pokala, hokejisti Tampa Bay Lightning, bodo najverjetneje celotni redni del odigrali brez ruskega zvezdnika Nikite Kučerova. Foto: Getty Images

Tampa brani naslov

Branilci Stanleyjevega pokala so hokejisti Tampa Bay Lightning, ki so v finalu zadnje podaljšane sezone konec septembra ugnali Dallas Stars. Tampa tudi letos v bitki za sveti hokejski gral kotira visoko, ob njej hokejski strokovnjaki čez lužo med favorite uvrščajo ekipe Vegas Golden Knights, Philadelphia Flyers in Colorado Avalanche, ki ga po dobrih dveh desetletjih mnogi vidijo na vrhu.

In Los Angeles Kings Kopitarja, ki so zadnji sezoni ostali brez končnice? Prevladuje mnenje, da bodo kralji, ki končujejo prenovo ekipe, tudi letos sezono končali že po rednem delu.

Presenečenja, poškodbe, mladi

Corey Crawford je le nekaj dni pred začetkom sezone, ki bi jo moral začeti kot član New Jersey Devils, sporočil, da končuje kariero. Henrik Lundqvist bo zaradi težav s srcem izpustil celotno sezono. Foto: Guliverimage Pred novo sezono je prišlo do kar nekaj kadrovskih sprememb. Za presenečenje je le nekaj dni pred začetkom poskrbel dolgoletni vratar Chicago Blackhawks Corey Crawford. 36-letni Kanadčan bi moral v prihodnje stati med vratnicama New Jersey Devils, a je naznanil upokojitev.

Do velike vratarske spremembe bi moralo priti v Washingtonu, kamor bi se po celotni karieri v dresu New York Rangers moral preseliti Henrik Lundqvist, a 38-letni Šved letos zaradi zdravstvenih težav ne bo igral. Lundqvist je že prestal operacijo srčne zaklopke in okreva.

Kako se bo znašel prvi izbor zadnjega nabora Alexis Lafreniere? Foto: Getty Images Celotni redni del sezone naj bi po operaciji kolka izpustil zvezdnik Tampe Nikita Kučerov, brez kapetana bodo sezono odprli člani Chicago Blackhawks. Jonathan Toews se je zaradi bolezni, klub je ni razkril, do nadaljnjega umaknil iz hokeja.

Bo pa zanimivo videti, kako se bodo znašli nekateri upi z nabora. Številko ena Alexisa Lafreniera so si zagotovili pri NY Rangers, Kopitar pa je pozdravil drugega izbranca zdrafta Quintona Byfielda.

Prve tekme že prestavljene

Covid-19 je odnesel tako evropska gostovanja kot tekmo zvezd, pričakovati pa gre, da bo dodobra krojil koledar. Do prvih prestavitev je že prišlo. Težave imajo namreč v taboru Dallas Stars, ki je moral zaradi šestih okužb med igralci in dvema med osebjem prekiniti aktivnosti. Posledično so prvi štirje obračuni teksaške ekipe že prestavljeni na poznejše datume.

Pri Dallas Stars so morali zaradi več okužb s covid-19 med igralci in osebjem prekiniti aktivnosti. Posledično so prve štiri tekme Dallasa prestavljene. Foto: Guliverimage

Pandemija bo vplivala tudi na začetek sezone San Jose Sharks, ki zaradi ukrepov, sprejetih v okrožju Santa Clare, vsaj do 1. februarja ne bo smel igrati v domači dvorani.

Vse ekipe so prejele podrobna navodila, vezana na covid-19, ki govorijo tako o domačih tekmah kot gostovanjih. Med drugim mora hokejist imeti na gostovanju svojo sobo, ob tem si mora ekipa zagotoviti še dve sobi za primere okužb. Igralci se na gostovanju lahko gibljejo le na relaciji hotel−dvorana, izhodi v bare, restavracije so prepovedani. Kdor bo prejel pozitiven test, bo moral v izolacijo. V primeru, da ne bo imel simptomov, ga bodo v razmiku treh dni še trikrat testirali. Če bodo ti trije testi negativni, se bo lahko vrnil v pogon. V primeru simptomov testov ne bodo takoj ponavljali, pač pa bo oseba v izolaciji, dokler ne dobi zdravniškega dovoljenja za vrnitev.