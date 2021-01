Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred današnjim začetkom novega tekmovalnega obdobja v ligi NHL (na sporedu je pet tekem) so se ljubitelji statistike čez lužo poigrali s številkami, ki kažejo, da bi v prihodnjih dneh, tednih, mesecih lahko videli kar nekaj mejnikov.

Pod enega od bolj osupljivih se lahko podpiše zimzeleni kanadski napadalec Patrick Marleau. Za 41-letnika bo to že 23. NHL-sezona, v njej je odigral že 1.723 tekem rednega dela, kar ga po številu odigranih obračunov v zgodovini uvršča na peto mesto. Kanadčan je izjemno trdoživ. Po podatkih uradne spletne strani tekmovanja zadnjih 11 sezon ni izpustil niti ene tekme rednega dela. Zadnjič je manjkal daljnega 9. aprila 2009.

Če bo član ekipe San Jose Sharks, h kateri se je vrnil pred novo sezono, nadaljeval tako, bo postal rekorder bo številu odigranih NHL-srečanj. Od rekorda svojega legendarnega rojaka Gordieja Howa (1.767 tekem), ki "vztraja" vse od leta 1980, ga loči 44 dvobojev. Redni del bo obsegal 56 tekem. Pred Marleaujem so še Mark Messier (1.756), Jaromir Jagr (1.733) in Ron Francis (1.731).

Še en neumorni hokejist, 43-letni branilec Zdeno Chara, ki se je po 14 sezonah v dresu Boston Bruins preselil v Washington, pa lahko preseže 1.600 tekem. Slovaškega hrusta od tega, da postane 13. hokejist s tem dosežkom, loči 47 obračunov.

Aleksander Ovečkin je februarja postal osmi hokejist v zgodovini lige NHL s 700 zadetki. V novi sezoni bi se lahko na lestvici še povzpel. Foto: Getty Images

Pričakovati je mogoče, da bo ruski ostrostrelec Aleksander Ovečkin na večni lestvici strelcev poskočil za nekaj mest. Petintridesetletnik je s 706 zadetki osmi, le tri potrebuje, da prehiti Mika Gartnerja, na četrtem mestu "ga čaka" Brett Hull (741 zadetkov). Strelski kralj je Wayne Gretzky s kar 894 zadetki. Okroglih 400 zadetkov lahko presežejo Patrick Kane (389), Zach Parise (386), Jeff Carter (382).

Čarobno mejo tisoč točk bi lahko dosegel dolgoletni centralni napadalec Anaheim Ducks Ryan Getzlaf. Kanadčan bi za to potreboval 35 točk, na razpolago pa ima 56 tekem (lani je na 69 tekmah vknjižil 42 točk). Vse bližje tisočici je tudi slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki je trenutno pri 950 točkah. Da bi dosegel ta mejnik, bi potreboval skoraj točko na tekmo, Hrušičan je blizu temu povprečju, na 1.073 tekmah je dosegal povprečno 0,89 točke na srečanje.

Kapetana Los Angeles Kings in Anaheim Ducks Anže Kopitar in Ryan Getzlaf sta najbližje tisoč točkam. Kanadčana od magične meje loči 35 točk, Slovenca 50. Foto: Guliverimage

Kanadski čuvaj mreže Marc-Andre Fleury z Vegas Golden Knights potrebuje 19 zmag, da postane četrti vratar z največ zmagami v ligi. Trenutno je na tem mestu Ed Belfour (484 zmag), na prvem pa Martin Brodeur s 691.

Trener Philadelphia Flyers Alain Vigneault je v 17 sezonah trenerskega dela v NHL prisostvoval ob 689 zmagah, tako da ni daleč od okroglega mejnika. S 700 zmagami se lahko pohvali osem strategov.

Barry Trotz je na dobri poti, da postane tretji trener v zgodovini lige, ki je ekipo vodil na vsaj 1.700 tekmah. Foto: Guliverimage

Pred posebnim mejnikom je trener New York Islanders Barry Trotz, ki ima za seboj 21 NHL-sezon in 1.674 tekem. Le 26 tekem ga loči od tega, da se pridruži trenerskemu rekorderju Scottyju Bowmanu (2.141) in Joelu Quennevillu (1.705), edinima trenerjema, ki sta v rednem delu lige NHL trenersko delo opravljala na več kot 1.700 tekmah.

Prve tekme lige NHL v sezoni 2020/21 Sreda, 13. januar

Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens

Tampa Bay Lightning - Chicago Blackhawks

Edmonton Oilers - Vancouver Canucks

Colorado Avalanche - St. Louis Blues Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja sezono začenja doma v četrtek proti Minnesota Wild (petek ob 4.00 po slovenskem času).

