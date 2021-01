Tik pred začetkom se je odločil, da ima dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvakratni zmagovalec lige NHL in svetovni prvak nepričakovano končal kariero

Hokejski vratar Corey Crawford, s Chicagom dvakrat dobitnik Stanleyjevega pokala in s kanadsko reprezentanco svetovni prvak leta 2016, je nepričakovano končal kariero. Potem ko je oktobra podpisal dveletno pogodbo z New Jersey Devils, se je zdaj odločil, da ima hokeja dovolj, poročajo ameriški mediji.

Šestintridesetletni Crawford je ves čas svoje kariere v severnoameriški profesionalni ligi NHL preživel v Chicagu, prvo tekmo zanj je odigral že v sezoni 2005/2006.

"Poslavljam se zaradi osebnih razlogov. Hotel sem še igrati, a sem si premislil. Imel sem dolgo kariero, hokeju sem dal vse, kar sem lahko, zato sem se odločil, da odneham. Rad bi se zahvalil vodstvu Devils, ki razumejo mojo odločitev in me podpirajo. Prav tako hvala vsem trenerjem, soigralcem in navijačem, še posebno pa vodstvu Chicaga, ki mi je omogočilo, da doživim otroške sanje," je hokeju pomahal v slovo Crawford.

