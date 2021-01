Američani razžalostili Kanadčane

Američani so svetovni hokejski prvaki do 20 let.

Hokejisti ZDA so novi svetovni hokejski prvaki do 20 let. V finalu so v mehurčku v Edmontonu z 2:0 ugnali gostitelje Kanadčane in jim preprečili ubranitev naslova. Do brona so prišli Finci, s 4:1 so premagali Ruse.