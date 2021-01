Predsednik IIHF še nima odgovora. Bodo vskočili Čehi, Slovaki ...?

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je sredi novembra neprijetno presenetila z odločitvijo, da je odpovedala skoraj vsa svetovna prvenstva za sezono 2020/21. Izjema so SP elite za moške in ženske ter SP elitne skupine do 20 in 18 let.

Znova so se pod nosom obrisali tudi Slovenci, ti so tako še drugo leto zapored ostali brez gostiteljstva članskega moškega SP drugega razreda. Pri Hokejski zvezi Slovenije si sicer želijo kljub odpovedi maja v Tivoliju gostiti turnir z reprezentancami, ki bi se morale spomladi ustaviti v Ljubljani.

IIHF se pripravlja na sestanek v Belorusiji

SP elitne skupine do 20 let se prav te dni končuje v Edmontonu – finalu se bosta udarili gostiteljica Kanada in ZDA – do članskega SP pa ostaja še dobrih pet mesecev, a je v zraku tudi vprašanje, kje ga bodo izvedli. Gostiti bi ga morali Latvija (Riga) in Belorusija (Minsk). Zaradi napetega političnega dogajanja je gostiteljstvo Belorusije negotovo. Po pisanju švicarskega medija Watson naj bi pri IIHF Belorusijo že prečrtali in iščejo nadomestnega gostitelja. Predsednik IIHF Rene Fasel tega, da na Belorusijo ne računajo več, ni potrdil, je pa razkril, da se pogovarjajo z drugimi državami.

Rene Fasel pravi, da bo končna odločitev o gostiteljstvu SP znana konec januarja. Foto: Getty Images

"IIHF se trudi oceniti razmere v Belorusiji. Imeli smo veliko sestankov, a moramo odpotovati v Belorusijo in se z oblastmi pogovoriti o političnih razmerah in položaju, povezanem s koronavirusom. Še vedno imamo čas. Pripravljamo se na pot v Belorusijo, konec januarja bomo imeli sestanek in sprejeli končno odločitev. V stiku smo tudi s predstavniki drugih zvez, ki lahko organizirajo svetovno prvenstvo. To bo s finančnega vidika resen izziv," je Faselove besede povzel ruski sport express. Fasel bi moral v Minsk odpotovati še pred novim letom, a je zaradi pozitivnega testa na covid-19 srečanje prestavil.

Bratislava in Praga?

Obstajala naj bi možnost, da bi Riga vse prvenstvo prevzela nase, kot mogoči drugi gostiteljici pa se namesto Minska omenja Bratislavo in Prago.

Svetovno prvenstvo je predvideno med 21. majem in 6. junijem.