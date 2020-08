Latvijci pozivajo IIHF, naj razmisli o drugem sogostitelju SP

Latvija in Belorusija sta gostiteljici naslednjega svetovnega prvenstva v hokeju na ledu, ki bo med 21. majem in 6. junijem 2021. Čez 276 dni naj bi se 16 najboljših reprezentanc sveta zbralo v Rigi in Minsku v Belorusiji, kjer pa že nekaj časa potekajo protivladni protesti in Latvija želi z Mednarodno hokejsko zvezo začeti pogovore o izvedbi SP.