Lepa priložnost za dokazovanje Slovenca, ki so ga izbrali prvaki NHL

Do konca sezone na preizkušnji pri klubu Wilkes-Barre/Scranton Penguins

Slovenski hokejski napadalec Jan Drozg, ki so ga na lanskem naboru lige NHL izbrali prvaki Pittsburgh Penguins, je že končal sezono v kanadski mladinski ligi, a zanj tekmovalnega obdobja še ni konec. Vodstvo kluba Wilkes-Barre/Scranton Penguins (podružnica Pittsburgh Penguins) iz American Hockey League (liga AHL) ga je povabilo na preizkušnjo do konca sezone.

Slovenski najstnik se je po junijskem naboru lige NHL, ko ga je kot 152. po vrsti izbral trofejni Pittsburgh Penguins, odpravil na kaljenje v Kanado. Pridružil se je tamkajšnji mladinski ligi QMJHL in moštvu Shawinigan Cataractes, ki pa ni bilo med konkurenčnejšimi.

V Kanadi niso bili konkurenčni

Sezono v kanadski mladinski ligi QMJHL je končal kot najboljši po točkah in podajah svojega moštva Shawinigan Cataractes. Foto: Twitter

"Starejši igralci so odšli, imamo veliko mladih, ki nimajo veliko izkušenj, sploh na branilskih mestih. Mislim, da je to kar naša realnost. Tudi trener sploh prvič opravlja vlogo glavnega trenerja," je Drozg decembra v Sportalovem intervjuju dal vedeti, da ekipi primanjkuje izkušenj.

S soigralci so pretekli teden redni del lige QMJHL končal na predzadnjem mestu in ostali brez končnice. Drozg je na 61 obračunih vknjižil 50 točk (16 zadetkov, 34 podaj), s čimer se je po točkah in podajah uvrstil na prvo mesto lestvice svojega kolektiva.

Na preizkušnji do konca sezone

Kljub koncu sezone v QMJHL se klubske obveznosti za slovenskega najstnika, ki bo v nedeljo dopolnil 19 let, še niso končale. Dobil je lepo priložnost za dokazovanje v ligi AHL, drugi po kakovosti za NHL. Do konca tekoče sezone se bo tako poskušal v najlepši luči pokazati nekaj razredov višje v dresu Wilkes-Barre/Scranton Penguins, sicer podružnici Pittsburgh Penguins. 18-letnika, na seznamu slovenske reprezentance za OI se je znašel med rezervami, je junija lani na naboru lige NHL izbral prvak Pittsburgh Penguins. Drozg je delovanje trofejne hokejske organizacije spoznal poleti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Kot so zapisali na uradni strani AHL moštva, je slovenski napadalec podpisal "amateur tryout agreements" (amatersko pogodbo o preizkušnji) in bo na preizkušnji do konca sezone. Ob Štajercu so pod svoje okrilje vzeli tudi vratarja iz lige QMJHL Alexa D’Oria.

V dobrem položaju za končnico Wilkes-Barre/Scranton Penguins bo do konca rednega dela sezone odigral še deset tekem. Prvo v sredo, ko bo gostil Providence Bruins. Drozgov novi klub je trenutno na tretjem mestu atlantske divizije in je v dobrem položaju za napredovanje v končnico, a si te še ni zagotovil.

Drozgov vzornik Jan Muršak je v sezoni 2012/13 postal prvak lige AHL. Foto: Guliver/Getty Images

Muršak osvojil Calderjev pokal, kot zadnji v AHL Vidmar

Kot zadnji od Slovencev je v ligi AHL v sezoni 2013/14 na šestih tekmah zaigral branilec Luka Vidmar, Jan Muršak pa je sezono prej z Grand Rapids Griffins postal prvak tekmovanja in osvojil Calderjev pokal.