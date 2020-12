V lanskem tekmovalnem obdobju je 31-letni napadalec Jaka Ankerst nosil dres HDD Sij Acroni Jesenice. Sodelovanja niso podaljšali, tako da je bil Gorenjec zadnje mesece brez kluba. Zdaj je, vsaj za nekaj mesecev, razrešil vprašanje klubske prihodnosti. Znova se vrača v Francijo, kjer je od leta 2010 preživel polovico igralskega časa.

Pred šestimi leti na francoskem vrhu

Spet bo zaigral za Briancon, katerega član je bil že v sezoni 2010/11 ter med letoma 2013 in 2015. Leta 2014 se je s hudiči veselil tudi naslova francoskega prvaka. Takrat je moči združil z več Slovenci - Boštjanom Goličičem in Gašperjem Cerkovnikom v polju ter Edom Terglavom, ki je takrat v klubu opravljal vlogo pomočnika. Tudi tokrat mu slovenske družbe ne bo manjkalo, saj sta se pred sezono v Briancon preselila še dva lanska železarja Urban Sodja in Nik Grahut. Ankerst, ki se je s klubom dogovoril za sodelovanje do konca sezone, je v Franciji igral še za prvoligaša Amiens in Lyon.

Še brez zmage

Brianconu v tej nenavadni sezoni - francosko prvenstvo zaradi pandemije covid-19 od konca oktobra bolj ali manj miruje, konec tedna je predvideno nadaljevanje - ne gre. Odigral je zgolj štiri tekme in še čaka na prvo zmago, na računu ima zgolj eno točko, tako da zaseda zadnje, 12. mesto. A lestvica, na kateri vodi Rouen Matije Pintariča, ne kaže realne slike, saj so moštva odigrala različno število tekem - od štiri do 11.

