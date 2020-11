Rdeča novembrska luč tudi za več legionarjev

Medtem ko so se nekatere lige in tekmovanja po prisilnem premoru v zadnjih dneh vrnile v pogon, bo francoska prva Synerglace Ligue Magnus do 1. decembra bolj ali manj v mirovanju.

Vodilni pri FFGH in klubi, ki nastopajo med francosko elito, so v torek še drugič po razglasitvi karantene v Franciji sestankovali. Po posvetu in dogovoru je izvršni odbor FFGH začasno, do 1. decembra, ustavil Synerglace Ligue Magnus. Ta je sicer zaprla vrata že pred dvema tednoma, najprej za konec tedna, sledil je reprezentančni premor, nato ustavitev za en teden, zdaj pa za celoten november. Do decembra naj bi izpeljali le dva obračuna prve lige, za katera je bil predviden televizijski prenos.

Prestavljene so tudi vse tekme druge lige, predvidene do konca novembra.

V Franciji si kruh služi kar nekaj Slovencev, v najkakovostnejšem tekmovanju jih igra sedem (vratarja Matija Pintarič in Rok Stojanovič, napadalca Boštjan Goličič in Urban Sodja ter branilci Kristjan Čepon, Nik Grahut in Gašpr Sušanj).

