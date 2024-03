Salzburg izsilil sedmo tekmo

Danes je bila odigrana še šesta polfinalna tekma lige ICE med lanskima finalistoma. Hokejisti Bolzana so v seriji na štiri zmage v četrtek povedli s 3:2, Salzburžani pa so danes serijo izenačili na 3:3, ko so v gosteh slavili s 4:1. Branilec naslova tako ostaja v igri za finale, kjer tekmeca čaka Celovec, odločala pa bo sedma tekma, ki bo v torek, 2. aprila. Finale se bo začel v petek, 5. aprila.