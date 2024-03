Komu zaključni plošček?

Na sporedu je peta polfinalna tekma med lanskima finalistoma Salzburgom in Bolzanom. Serija, v kateri igrajo na štiri zmage, je izenačena na 2:2. Zmagovalec večerne tekme si bo priigral zaključni plošček za finale, v katerem ga že čaka Celovec. Korošci so si finalno vstopnico priigrali na najhitrejši mogoč način, Pustertal so izločili s 4:0.