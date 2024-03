Konec sezone za "slovenski" Beljak, visok poraz Muršakovih, Kuraltovi z zaključnim ploščkom

Oba lanska finalista Bolzano in branilec naslova Salzburg sta se s ponedeljkovima zmagama nad Beljakom (Robert Sabolič, Blaž Tomaževič) oziroma Linzem uvrstila v polfinale. Prvi po rednem delu Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) je prav tako imel priložnost za napredovanje, a je doma doživel visok poraz, Pioneers Vorarlberg (Luka Maver) ga je odpravil s 6:1. Korošci v seriji na štiri zmage vodijo s 3:2. Takšno vodstvo so si v ponedeljek zagotovili tudi člani Fehervarja (Anže Kuralt), ki so četrtfinalnega tekmeca Pustertal premagali s 5:3. Šesti tekmi bosta v sredo.

Pet tekem v seriji je bilo potrebnih, da sta postala znana prva polfinalista IceHL. To sta finalista zadnje sezone, branilec naslova Salzburg in Bolzano. Rdeči biki so s 4:1 v seriji izločili Linz, Južni Tirolci pa so s 4:1 v zmagah končali sezono Beljaka, ki ga trenira Marcel Rodman, zanj pa igrata Robert Sabolič in Blaž Tomaževič.

Odprti sta še dve polfinalni vprašanji. Najboljše moštvo rednega dela Celovec, katerega člana sta Jan Muršak in Luka Gomboc, je imelo v začetku tedna proti Pionners Vorarlberg Luke Mavra na palici prvi zaključni plošček, a ga ni izkoristilo. Predarlci so tekmo odločili z odličnimi šestimi minutami druge tretjine, ko so zadeli kar štirikrat, med strelci je bil tudi Maver, in zmagali s 6:1. Celovec v seriji vodi s 3:2, v sredo lahko v gosteh napreduje v polfinale. Če ne bo, bo o polfinalistu odločala sedma tekma na Koroškem.

Pioneers Vorarlberg ostaja v igri. V ponedeljek je Celovec premagal s 6:1, a Korošci imajo še en zaključni plošček. Foto: EC-KAC/Pessentheiner

Madžarski Fehervar Anžeta Kuralta je v tesni seriji proti Pustertalu zmagal s 5:3 in v seriji povedel s 3:2 v zmagah. Moštvi se bosta v sredo pomerili v Italiji.

Liga Ice, četrtfinale, pete tekme:

Ponedeljek, 11. marec: