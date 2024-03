Bolzano kot prvi v polfinale? Gradec se zahvaljuje Slovencu in si želi Olimpijinega tujca.

Na sporedu so četrte četrtfinalne tekme lige ICE. Hokejisti Bolzana si lahko v Beljaku, ki ga s trenerske klopi vodi Marcel Rodman, zanj pa igrata napadalca Blaž Tomaževič in Robert Sabolič, kot prvi zagotovijo polfinalno vstopnico. Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) bo zaključne ploščke za vodstvo s 3:1 v zmagah iskal na gostovanju pri moštvu Luke Mavra Pioneers Vorarlberg, branilec naslova Salzburg pa pri Linzu. Tesna serija (igrajo na štiri zmage) med Fehervarjem (Anže Kuralt) in Pustertalom je po petkovi zmagi zadnjega izenačena na 2:2. Dres Gradca, ki bo povsem preoblikoval ekipo, naj bi v prihodnji sezoni nosil ameriški napadalec Trevor Gooch, ki je trenutno še član Olimpije, prav tako naj bi se z Dunaja tja preselil Rok Tičar, medtem ko se po osmih sezonah od kolektiva poslavlja Ken Ograjenšek.

Medtem ko osem moštev ICE igra najbolj razburljiv del sezone, končnico, pa nekateri, ki so ostali brez četrtfinala, že gradijo ekipo za prihodnjo sezono. Velike spremembe se obetajo v Gradcu, ki bo povsem preoblikoval moštvo.

Odhaja večina igralcev, med njimi tudi slovenski napadalec Ken Ograjenšek, ki je barve avstrijskega kolektiva zastopal zadnjih osem sezon. "Še posebej se želimo zahvaliti številki 18. Dvaintridesetletnik je bil na ledu Gradca zadnjih osem (!) let in je vedno dal vse od sebe. Kenny, najlepša hvala za 239 točk in tvoj popoln profesionalen odnos na ledu in zunaj njega. Vse dobro," so ob tem zapisali na uradni spletni strani kluba. Dres Gradca je ob koncu sezone letos oblekel tudi branilec David Planko, ki ga prav tako ne bo več v kadru kluba.

Ken Ograjenšek se je po osmih sezonah poslavlja od Gradca. Foto: Werner Krainbucher

Ta je predstavil dva novinca, iz Celovca se jim bo pridružil napadalec Lukas Haudum, iz Innsbrucka pa kanadski napadalec Kevin Roy. Naslednje okrepitve naj bi naznanili že v prihodnjih dneh. Po poročanju avstrijskih medijev si med drugim želijo ameriškega napadalca Trevorja Goocha, ki je trenutno še član Olimpije, pa tudi izkušenega slovenskega napadalca Roka Tičarja. Ta je zadnjo sezono igral za Dunaj, ki mu je spodletelo v boju za končnico.

Liga Ice, četrtfinale, četrte tekme:

Petek, 8. marec:

Sobota, 9. marec:

Liga Ice, četrtfinale, izidi v zmagah: Celovec - Pioneers Vorarlberg /2:1/ Fehervar – Pustertal /2:2/ Red Bull Salzburg - Linz /2:1/ Bolzano – Beljak /3:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

