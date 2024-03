Kuraltovi in Bolzano lahko na stežaj odprejo vrata polfinala

Na sporedu so tretje četrtfinalne tekme IceHL. Fehervar Anžeta Kuralta v seriji na štiri zmage proti Pustertalu vodi z 2:0. Madžarsko moštvo, ki je obakrat zmagalo tesno, zgolj z golom razlike, bi si z novo zmago že priigralo tri zaključne ploščke za polfinale. To lahko uspe tudi lanskemu finalistu Bolzanu, ki se za napredovanje meri z Beljakom glavnega trenerja Marcela Rodmana in slovenskih napadalcev Roberta Saboliča in Blaža Tomaževiča. Favorizirani Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) gosti Pioneers Vorarlberg (Luka Maver), obe ekipi sta pri eni zmagi. Serija je izenačena (1:1) tudi med branilcem naslova Salzburgom in Linzem.