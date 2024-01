Olimpija na novi tekmi "za šest točk"

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo zmagoviti niz na število štiri poskušali podaljšati pri neposrednem tekmecu za dodatne boje za končnico (mesta med sedem in deset) na Dunaju. Ljubljančani, ki so obrambo okrepili z 21-letnim Binetom Mašičem, so trenutno deseti, Dunajčani, za katere igra Rok Tičar, pa na 11. mestu zaostajajo deset točk. Potem ko so zmaji v sredo slavili na t. i. tekmi za šest točk proti drugemu tekmecu za deseterico Gradcu, jih zvečer čaka še ena.