Po bolečem porazu h Korošcem, ki so doživeli polom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija bodo po nedeljskem bolečem porazu v Brunicu, kjer so po preobratu Pustertala v zadnjih dveh minutah ostali brez točke, gostovali pri Beljaku. Avstrijsko moštvo, pri katerem kot pomočnik trenerja deluje Marcel Rodman, je v nedeljo doživelo pravi polom, na koroškem derbiju ga je Celovec premagal s kar 9:1.

Olimpiji je v nedeljo dve minuti pred koncem gostovanja na Južnem Tirolskem kazalo dobro, vodila je z 2:1, nato pa gostiteljem dopustila, da so v razmiku dobre minute dvakrat zadeli in zmagali.

Ljubljančani so tako vknjižili četrti poraz na zadnjih petih tekmah. Premagali so le Beljak (4:3), pri katerem bodo zvečer gostovali še drugič v desetih dneh. Korošci so si v nedeljo privoščili nepričakovano visok poraz, veliki tekmec Celovec jih je nadigral s kar 9:1.

Oboji željni dokazovanja

"Mislim, da lahko pričakujemo zelo napeto, težko tekmo. Oboji smo izgubili na zadnji tekmi, oni zelo visoko proti Celovcu, tako da bosta obe ekipi željni dokazovanja, želeli bosta pokazati, da lahko igrata veliko bolje. Mi bomo morali biti bolj disciplinirani, izkoristiti dane priložnosti in jih nekako ustaviti v srednji tretjini," pred obračunom pravi kapetan zeleno-belih Žiga Pance.

Olimpija bo na Koroškem končala serijo petih zaporednih decembrskih gostovanj. V četrtek bodo zmaji zadnjo tekmo leta odigrali doma, gostili bodo Celovec.

Bodo Ken Ograjenšek in soigralci nadaljevali zmagovito serijo? Foto: Sportida

Bo Gradec proti Celovcu nadaljeval zmagoviti niz? V Salzburgu obračun prvih in zadnjih.

Celovčani se po visoki zmagi danes odpravljajo v Gradec, ki mu gre odlično, zmagal je na zadnjih šestih tekmah, pred dobrim tednom je ugnal tudi večernega nasprotnika (4:1). V Salzburgu se bodo srečali vodilni in zadnjeuvrščeni, rdeči biki bodo proti Linzu napadli sedmo zaporedno zmago.

Bolzano gosti Innsbruck, Dunaj pričakuje Znojmo, Dornbirn pa Pustertal.

Liga ICEHL, 32. krog Torek, 28. december 19.15 VSV Beljak - HK SŽ Olimpija

Graz 99ers (Ken Ograjenšek) - EC KAC (Rok Tičar, Andrej Tavželj)

Red Bull Salzburg (Aljaž Predan) - Steinbach Black Wings Linz (Blaž Gregorc)

Bolzano - Innsbruck

Vienna Capitals - Orli Znojmo

Dornbirn - Val Pusteria