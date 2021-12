Olimpija po preobratu v izdihljajih tekme ostala praznih rok

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri Pustertalu, ki je po menjavi trenerja v zadnjem času znal zagreniti življenje mnogim, dobri dve minuti in pol pred koncem rednega dela vodili z 2:1, nato pa izgubili z 2:3 in ostali praznih rok. Ljubljančani bodo v torek gostovali pri Beljaku, ki je danes na koroškem derbiju doživel pravo katastrofo, proti Celovcu je izgubil z 1:9.

Potem ko so Ljubljančani preteklo nedeljo s pomembno zmago v Beljaku končali niz treh porazov, so se tokrat v Brunicu zoperstavili eni najbolj razpoloženih ekip zadnjih tednov in po preobratu izgubili z 2:3.

Pri Olimpiji je v vratih stal Paavo Hölsä, ki je imel precej dela (zaustavil je 43 od 46 strelov, njegovi soogralci so jih sprožili 31), njegova menjava je bil Žan Us. Prvič po 7. novembru, ko si je poškodoval dlančnico, je zaigral finski branilec Joona Erving. Še naprej manjkata izkušeni napadalec Aleš Mušič in branilec Miha Logar, medtem ko je Luka Kalan zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Začetek uvodne tretjine je pripadel gostom, a ni bilo pravega zaključnega strela. Ko pa so domači vzpostavili ravnotežje, so tudi povedli. Olimpija je izgubila sodniški met pred svojimi vrati, do ploščka je prišel Jasse Ikonen in izkoristil zmedo v ljubljanski obrambi. Njegov prvi poskus je Hölsä še zaustavil, a plošček se je odbil k Fincu, ki je v drugo z bližine zadel za 1:0. Zmaji so imeli v nadaljevanju skoraj minuto in 40 sekund dva igralca več, a jim power-play ni stekel, rezultata jim ni uspelo spremeniti, tako da je Pustertal po prvih 20 minutah vodil z 1:0.

Pustertal je v izdihljajih tekme v razmiku dobre minute dvakrat zadel in zmagal. Foto: HC Pustertal

Olimpija je v drugo tretjino vstopila odlično, po 20 sekundah igre je z močnim in natančnim strelom z razdalje z desne strani izenačil Aleksandar Magovac. Pozneje je bila ta tretjina sicer boljša za domače, ki so imeli terensko premoč, več strelov in dvakrat tudi igralca več na ledu, toda Hölsä se ni pustil premagati. Ob koncu tretjine so eno od redkih resnejših priložnosti izkoristili Ljubljančani Napako v obrambi Pustrertala je po natančni podaji Jake Sodje z učinkovitim strelom pod prečko kaznoval kapetan Žiga Pance, ki se je sam znašel pred vratarjem Tomasom Joshuo Shollom.

A nazadnje dvoboj le ni imel srečnega konca za zeleno-bele. Ti so se v zadnji tretjini preveč posvečali branjenju minimalnega vodstva. V 48. minuti je moral Sholl sicer še tretjič po plošček v svoj gol, a sta si glavna sodnika zadetek Jake Šturma ogledala še enkrat in ga zaradi oviranja vratarja razveljavila. Pet minut pred koncem je imel lepo priložnost še Sodja, a ni zadel. Kazen je prišla ob koncu dvoboja, na katerem so domači sicer sprožili kar 46 strelov: v dobri minuti so domači sestavili dve akciji ter v dobri minuti še dvakrat premagali Hölsäja. V zadnji minuti pa gostom do ugodnega izida ni pomagala niti igra brez vratarja.

V torek znova v Beljak

Zeleno-beli tabor bo serijo petih gostovanj končal v torek, ko se bo še drugič v desetih dneh oglasil pri Beljaku. Zadnjo tekmo leta bo odigral v četrtek, ko bo v Tivoliju gostil Celovec.

Rok Tičar (skrajno levo) je ob visoki zmagi na koroškem derbiju (9:1) enkrat zadel in štirikrat podal. Foto: Guliverimage

Celovec se je znesel nad Beljakom, Gradec do sedme zaporedne zmage

Koroški derbi se je končal z visoko zmago Celovca, ki je Beljak premagal s kar 9:1. Rok Tičar je ob zmagi enkrat zadel in kar štirikrat podal, Andrej Tavželj se ni vpisal med podajalce ali strelce, kar petkrat je mrežo gostov zatresel Nicholas Petersen.

Gradec je pri zadnjem Linzu niz zmag podaljšal na sedem, gostitelje je dokončno strl v zadnji tretjini, ko je dosegel štiri gole. Vodilni Salzburg je s 4:1 slavil v Innsbrucku, Znojmo je s 6:3 ugnal Albo (6:3), Bolzano pa s 4:2 Dornbirn.

Liga ICEHL, 31. krog Nedelja, 26. december Pustertal : HK SŽ Olimpija 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

1:0 Ikonen (Mantinger, Budish, 15.), 1:1 Magovac (Zajc, Čimžar, 21.), 1:2 Pance (Sodja, Ropret, 39.), 2:2 Kristensen (Budish, Caruso, 58.), 3:2 Mantinger (Budish, Ikonen, 59.)



EC KAC : VSV Beljak 9:1 (3:0, 1:1, 5:0)

(Rok Tičar je ob zmagi zadel za 1:0, podal za 5:1, 6:1, 8:1, 9:1, Andrej Tavželj je ob zmagi dvakrat streljal na gol Beljaka.)



Steinbach Black Wings Linz : Graz 99ers 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)

(Blaž Gregorc je ob porazu enkrat streljal na gol nasprotnika; Ken Ograjenšek je ob zmagi dvakrat streljal.)



Orli Znojmo : Fehervar AV 19 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

(Anže Kuralt je ob porazu sprožil en strel na gol Znojma.)



Innsbruck : Red Bull Salzburg 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

(Aljaž Predan je ob zmagi podal za vodstvo z 2:0.)



Dornbirn : Bolzano 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)