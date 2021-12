Olimpija je delo že opravila, vodilni Salzburg v Celovcu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Salzburžani so v soboto visoko premagali Albo, danes pa gostujejo pri Celovcu. Foto: Gepa/RedBull

Torek v ICEHL prinaša pet tekem 30. kroga. Hokejisti HK SŽ Olimpija so obračun tega kroga odigrali že novembra, ko so doma visoko premagali Gradec (7:2), tako da so danes tekmovanja prosti. Vodilni Salzburžani se po peto zaporedno zmago odpravljajo v Celovec, tretji Dunaj gostuje pri četrti Albi, Bolzano gosti Pustertal, Innsbruck pa Dornbirn. Olimpija bo točke ICEHL znova lovila v nedeljo, ko bo gostovala v Brunicu.