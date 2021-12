Olimpija se je igrala z vodstvom, na koncu pa zdržala pritisk in končala negativni niz

Hokejisti HK Olimpija so končali niz treh porazov. Pri Beljaku so dvakrat vodili za tri gole (3:0, 4:1), na koncu pa po dramatični končnici zdržali nalet Korošcev in zmagali s 4:3. Ljubljančani so ostali na drugem mestu, naslednji obračun v tekmovanju jih čaka v nedeljo pri Pustertalu.

Liga ICEHL, 29. krog Nedelja, 19. december

VSV Beljak : HK SŽ Olimpija 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

0:1 Simšič (Murphy, Crnovič, 5.), 0:2 Šturm (Tomaževič, 7.), 0:3 Leclerc (K. Čepon, Robar, 17.), 1:3 Karlsson (Hughes, 18.), 1:4 Leclerc (Murphy, 30.), 2:4 Hughes (Karlsson, Joslin, 38.), 3:4 Hughes (Karlsson, 53.)



Olimpija je v Beljaku ob že prej odsotnih (Joona Erving, Miha Logar, Luka Kalan, Aleš Mušič) pogrešala napadalca Tadeja Čimžarja. Med vratnicama je stal Paavo Hölsä, njegova menjava je bil Žan Us. Zmaji so začeli agresivno in že v 5. minuti prišli do vodstva, po strelu Daniela Wadea Murphyja se je plošček od ograde odbil, do njega je prišel Nik Simšič in z bližine ugnal domačega vratarja Alexandra Schmidta, ki je dobil prednost pred Andreasom Bernardom.

Manj kot dve minuti pozneje je po podaji Blaža Tomaževiča z leve na sredino beljaško mrežo zatresel Jaka Šturm. Guillaume Leclerc je imel v nadaljevanju dve priložnost, ob eni se je sam znašel pred domačim golom, a mu ni uspelo zadeti. Je pa najboljši hokejist po točkah lige v 17. minuti našel pot ploščku v gol in zvišal na 3:0. Na drugi strani je takoj po zvišanju sprva dobro posredoval Hölsä, malce pozneje pa po strelu Antona Karlssona, ki ga je s podajo našel nekdanji član Olimpijie John Hughes, klonil. Obe moštvi sta imeli v prvi tretjini enkrat igralca več, a prednosti nista izkoristili, po pet minut pa sta se hladila Sebastien Piche in Stefan Bacher, med katerima se je zaiskrilo. Ljubljančani so po 20 minutah vodili s 3:1.

Sredi obračuna je še enkrat udaril najbolj vroči hokejist lige Leclerc in zvišal na +3 (4:1). Gostitelji so bili v nadaljevanju vse bolj nevarni, večkrat so ogrozili vrata finskega čuvaja mreže, a jim je razpoloženi Hölsä preprečeval znižanje. Vse do 38. minute, ko se je igralec tekem Hughes prikradel izza gola in dvignil roke. A še preden se je lahko resnično razveselil, je moral počakati na sodniški ogled videoposnetka.

Beljačani so v zadnjem delu močno pritisnili na ljubljanski gol. V 53. minuti se je plošček od Gregorja Koblarja odbil do razigranega Hughesa, ta pa je z drugim golom znižal na 3.4 in napovedal razburljiv zaključek. Takoj zatem so imeli priložnost za izenačenje, a je niso izkoristili. Še naprej so iskali izenačenje, ob koncu tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju. Karlsson je zadrsal proti vratarju Ljubljančanov, za njim pa dva Olimpijina igralca. Šved je končal na tleh, domači navijači so zahtevali kazen, a je niso dočakali, kot tudi spremembe rezultata ne.

Olimpija je zdržala pritisk Korošcev (razmerje v strelih v zadnji tretjini 12:2, na celi tekmi 41:27) in po treh porazih le zmagala in ostala druga. Na delu bo šele prihodnjo nedeljo, ko bo gostovala pri Pustertalu, nato sledi še eno gostovanje v Beljaku, 30. decembra pa se bo po dolgem času vrnila v Tivoli, kjer bo gostoval Celovec.

Salzburg se je znesel nad Albo, Gradec spodnesel Celovčane Salzburžani so v soboto z 8:2 odpravili madžarskega predstavnika. Foto: Gepa/RedBull

To so v soboto občutili člani Albe, ki so po hudem porazu pri vodilnem Salzburgu (2:8) s tretjega padli na šesto mesto, danes pa lahko ostanejo brez šesterice. Ob zmagi je Aljaž Predan zadel za 5:0. V soboto je Znojmo končal niz štirih zmag Pustertala.

Ken Ograjenšek je s s soigralci Gradca vknjižil peto zaporedno zmago, s 4:1 so slavili pri Celovcu (Rok Tičar, Andrej Tavželj). Na derbiju začelja je Linz Blaža Gregorca v podaljšku izgubil z Dornbirnom, ki je sekundo pred koncem rednega dela izsilil podaljšano igro, v tej pa prišel šele do druge zmage na zadnjih 19 tekmah. Dunaj je premagal Bolzano.

Liga ICEHL, 29. krog Nedelja, 19. december

VSV Beljak : HK SŽ Olimpija 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)

0:1 Simšič (Murphy, Crnovič, 5.), 0:2 Šturm (Tomaževič, 7.), 0:3 Leclerc (K. Čepon, Robar, 17.), 1:3 Karlsson (Hughes, 18.), 1:4 Leclerc (Murphy, 30.), 2:4 Hughes (Karlsson, Joslin, 38.), 3:4 Hughes (Karlsson, 53.)



EC KAC : Graz 99ers 1:4

(Rok Tičar je ob porazu zadel za 1:1 in dvakrat streljal na gol Gradca, Andrej Tavželj je bil ob porazu v kadru Celovca.; Ken Ograjenšek je ob zmagi zadel za končnih 4:1, trikrat je streljal na gol Celovca.)



Steinbach Black Wings Linz : Dornbirn 4:5* (2:2, 1:0, 1:2, 0:1) - po podaljšku

(Blaž Gregorc je ob porazu podal za vodstvo s 4:2, na gol Dornbrina je sprožil dva strela.) -



Vienna Capitals : Bolzano 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Sobota, 18. december

Red Bull Salzburg : Fehervar AV19 8:2 (0:0, 5:1, 3:1)

(Aljaž Predan je ob zmagi zadel za 5:0, na gol Albe je streljal dvakrat; Anže Kuralt je ob porazu enkrat streljal na gol tekmeca.) Pustertal : Orli Znojmo 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)