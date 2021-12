Na sestankih jih sprašujejo, kako "za vraga" jim uspeva

Pri HK SŽ Olimpija so že vkorakali v drugo polovico uvodnega dela sezone, s katero so lahko izjemno zadovoljni. Novinec v ICEHL je bil skoraj dva meseca presenetljivo vodilni, trenutno pa je na drugem mestu, kar sproža številna vprašanja, kako jim uspeva. "Odgovarjam jim: trdo delo, dobra ekipa in pozitivizem. Marsikomu gremo kar na živce," pravi predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara, trener Mitja Šivic pa dodaja: "Zdaj prihajamo v polovico, ko bo treba te igre zadržati in jih nadgraditi." V drugi polovici ne bodo mogli računati na napadalca Luko Kalana, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Hokejisti SŽ Olimpije so v teh dneh sicer izgubili vodstvo v ligi ICEHL, kjer so bili povsem na vrhu kar 56 dni. Zdaj so drugi, sezona je na polovici, v ljubljanskem taboru pa so lahko zelo zadovoljni z opravljenim doslej, a na

"Prihajamo v polovico, ko bo treba te igre zadržati in jih nadgraditi," pravi trener Mitja Šivic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Nisem imel velikih pričakovanj, bolj mi je bilo pomembno, da nadgradimo igro. Smo super zadovoljni, a naša liga je blazno izenačena. Stvari se lahko hitro obrnejo in spremenijo, s prvo polovico smo lahko več kot zadovoljni. Zdaj pa prihajamo v polovico, ko bo treba te igre zadržati in jih nadgraditi, če hočemo biti uspešni še naprej," je na današnji novinarski konferenci dejal trener Mitja Šivic.

Hölsa se vrača, Kalan že končal sezono

Imajo tudi nekaj težav s poškodbami: vratar Paavo Hölsa se vrača v petek, Joona Erving bo nared po božičnih praznikih, Miha Logar potrebuje še 14 dni okrevanja; huje pa je poškodovan Luka Kalan, ki je že prestal operacijo kolena in je izgubljen za to sezono. Aleš Mušič pa se bo vrnil sredi januarja.

Luka Kalan je zaradi poškodbe kolena že končal sezono. Foto: Matic Klanšek Velej/Gepa/Guliverimage

Težko je zadržati serijo

"Vsaki ekipi je težko serijsko zmagovati. Mi smo bili v seriji kmalu po začetku, zelo težko je imeti serijo. Bolj pomembno je, da imamo sliko vsega in gremo dan po dnevu, kar nam pomaga na tekmah," se Šivic ne obremenjuje preveč z manjšo krizo zadnjih tednov.

Zelo zadovoljni so tudi z vrnitvijo navijačev. "Vzdušja na hokeju nekaj časa ni bilo. Zdaj se spet igra nekaj, kar vsi poznajo. Fantastično, lepo smo nagrajeni, tudi ob porazih se čuti, da stojijo za nami, ker puščamo vse atome na ledu," je o prebujenem zanimanju za hokej dejal Šivic.

Nov sistem je najbolj pravičen, a z lestvico se ne obremenjuje

Dotaknil pa se je tudi sistema koeficientov, ki je po izstopu Bratislave zamenjal točkovanje. "Ta sistem je najbolj pravičen. Smo v covidnih časih, lahko spustimo tekme za en teden, pa še vedno ostanemo tam, kjer je naš količnik. Je pa zoprno za gledalce. Tudi mi ne vemo, kaj se bo zgodilo, če jutri zmagamo, smo spet prvi ali ne. A jaz nisem obremenjen z lestvico, vsaka tekma je priložnost za zmago. Je pa to najbolj pravično, če imaš tekmovanje z 52 tekmami." "Imamo res dobro vzdušje v ekipi. Veselimo se vsakega dneva, ko smo skupaj, imamo neko kemijo. Gremo malo gor - dol, a smo dobra mešanica, veliko slovenskih fantov in teh nekaj tujcev, ki so se super vključili." Foto: Morgan Kristan/Sportida

Del skrivnosti za uspeh je razkril tudi Tadej Čimžar: "Imamo res dobro vzdušje v ekipi. Veselimo se vsakega dneva, ko smo skupaj, imamo neko kemijo. Gremo malo gor - dol, a smo dobra mešanica, veliko slovenskih fantov in teh nekaj tujcev, ki so se super vključili."

Glavna prioriteta: Pokritje sezone, pridobivanje novih pokroviteljev, uradna trgovina ...

Predsednik kluba Miha Butara je izpostavil, da so zelo ponosni na svoje hokejiste in njihove dosežke. Tudi v prihodnje bodo trdo delali, da bi ostali na tej ravni, čeprav se zavedajo, da imajo glede na tekmece v ligi manjši proračun: "Glavne prioritete so, da finančno pokrijemo letošnjo sezono, pridobivano nove pokrovitelje, zdaj pa smo začeli tudi z našo novo uradno trgovino in tudi s tega vidika si obetamo dodatna sredstva." "Zanima jih, kakšen je recept in marsikomu gremo kar na živce. Odgovarjam jim: trdo delo, dobra ekipa in pozitivizem," pravi predsednik Miha Butara. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zanima jih recept, marsikomu gremo kar na živce"

Butara se je dotaknil tudi odmeva uspeha kluba v konkurenci lige ICEHL, kjer so bili Ljubljančani prijetno presenečenje, zdaj so postali stalnica na vrhu. "Če skrajšam, na sestankih nas vsi sprašujejo, kako za vraga vam to uspeva, ker je vse pregledno in točno vedo, koliko denarja imamo. Odgovarjam jim: trdo delo, dobra ekipa in pozitivizem. Zanima jih, kakšen je recept in marsikomu gremo kar na živce," je dejal predsednik kluba.

Če bodo igralci dobili priložnost za prestop v močnejše okolje, jih ne bodo na silo zadrževali

Z uspehi in dobrimi predstavami igralcev pa prihaja tudi nova skrb - da bi najboljše pokupili tekmeci. O tem, ali so že kakšni pritiski - še posebej zaradi najboljšega strelca ekipe Guillauma Leclerca - danes sogovorniki niso hoteli konkretno govoriti, je pa Šivic poudaril, da v klubu nimajo namena, da bi igralce, če dobijo priložnost za prestop v močnejše okolje, na silo zadrževali. Mitja Šivic je poudaril, da v klubu nimajo namena, da bi igralce, če dobijo priložnost za prestop v močnejše okolje, na silo zadrževali. Foto: Morgan Kristan/Sportida

V petek znova v Celovcu

Zmaji se bodo po dveh porazih (2:3 proti Innsbrucku in 2:4 proti Albi) poskušali v zmagoviti ritem vrniti v petek, ko jih čaka novo zahtevno gostovanje. Še drugič v dobrem tednu bodo gostovali pri prvaku Celovcu. Bodo tudi tokrat odpeljali zmago?