Innsbruck ostaja zaklet za zmaje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se v petek v domači Hali Tivoli še tretjič v tej sezoni pomerili z Innsbruckom in mu še tretjič priznali poraz. Tokrat z 2:3. To je bila zadnja domača v ligi ICEHL za zmaje za kar nekaj časa, saj bodo točke v tem tekmovanju v Tivoliju spet lovili šele 30. decembra.

Olimpija, novinka v ligi ICEHL, letos preprosto ne najde recepta za zmago nad Innsbruckom. S tem se je danes pomerila že tretjič in tretjič izgubila. V prvem krogu so se z gostovanja na Tirolskem zmaji vrnili s porazom 3:4, v začetku oktobra pa so z istim rezultatom, a po podaljšku klonili doma. Ekipi sta eno tekmo odigrali tudi v pripravljalnem obdobju, Innsbruck je takrat zmagal s 4:0.

Tudi tokrat so bili Ljubljančani prekratki za gol. Innsburck je z zadetkom Timothyja McGauleyja povedel v 22. minuti, v 28. z golom Jana Lattnerja vodstvo podvojil, v 29. pa potrojil, ko je Žana Usa premagal še Alex Dostie.

Nik Simčič je že v drugi tretjini, v 35. minuti poskrbel za prvi gol domačih, ti pa so v zadnji tretjini napadli na vso moč, se z zadetkom Grege Koblarja v 52. minuti približali, za izenačenje pa jim je zmanjkalo časa.

Na zadnjih tekmah so manjkali vratar Paavo Hölsä, branilci Joona Erving, Miha Logar in Tine Klofutar ter izkušeni napadalec Aleš Mušič. Ob omenjenih sta danes manjkala še oboleli branilec Aleksandar Magovac in napadalec Luka Kalan, ki se je poškodoval v Celovcu. Menjava za odličnega Žana Usa je bil danes drugi vratar Tomaž Trelc, ki sicer brani za Triglav.

Us je ubranil 17 strelov na svoja vrata, Thomas McCollum na drugi strani je imel več dela, a je ustavil 25 strelov zmajev.

Niz ljubljanskih gostovanj

Olimpija bo po današnji tekmi spet v tekmovalni akciji v nedeljo, ko bo serijo petih ICEHL gostovanj odprla na Madžarskem. Naslednje domače srečanje sledi šele 30. decembra, ko bo v Ljubljani gostoval Celovec.

Liga ICEHL, 26. krog Petek, 10. december

HK SŽ Olimpija : Innsbruck 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Simšič 35. (PP1, Murphy, Piche), Koblar 52. (Pance); McGauley 22. (Lattner, Leavens), Lattner 28. (Ulmer), Dostie 29. (PP1, Huntebrinker, Lattner) Fehervar AV19 : Graz 99ers 2:6

Anže Kuralt (Fehervar) je odsedel eno malo kazen; Ken Ograjenšek (Graz) je bil podajalec pri prvem, drugem in petem golu 99ers. Red Bull Salzburg : Znojmo 5:3

Aljaža Predana ni bilo v kadru Salzburga. VSV Beljak : KAC Celovec 0:4

Rok Tičar je bil podajalec pri drugem golu Celovca, Andrej Tavželj je igral za KAC. Bolzano : Vienna Capitals 7:4 Dornbirn : Val Pusteria 0:4