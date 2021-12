Nenadejana priložnost izkušenega Štajerca: Za zdaj uživam

"Drsalno sem povsem nazaj, noge me kar ubogajo, a pravega občutka pri zaključku, zaključnem strelu še ni. Za zdaj uživam, težko pa je reči, kaj bo prinesla prihodnost," pravi 38-letni hokejist Mitja Robar, ki se je po seriji poškodb branilcev Olimpije pridružil Ljubljančanom in po debelih dveh letih znova zaigral na višji tekmovalni ravni, v ligi ICEHL (nekdanji ligi EBEL).

Nekdanji dolgoletni reprezentančni branilec Mitja Robar je novembra sprejel nenadejano priložnost in se, vsaj za mesec dni, vrnil v profesionalni tekmovalni pogon. Po sezoni 2018/19, v kateri je kot eden od redkih tujcev do konca opravil klavrno zgodbo Medveščaka v ligi EBEL, se je počasi posvetil drugi karieri.

Postal je predsednik HDK Maribor, vse bolj pa je bil vpet tudi v agentsko delo. Po letu brez igranja je v lanski sezoni in začetku te sezone matičnemu Mariboru v državnem prvenstvu pomagal tudi kot igralec, pred mesecem dni pa po težavah HK SŽ Olimpija s poškodbami branilcev zagrizel v ljubljanski izziv, ki vključuje igralsko vrnitev na višjo tekmovalno raven.

Drsalno se je vrnil, občutek še manjka

Za njim je šest tekem lige ICEHL, v kateri novinka Olimpija vztraja pri vrhu. Koliko se je že vključil v ritem razširjenega avstrijskega prvenstva, s čim ima največ težav? "Moram reči, da sem drsalno povsem nazaj, noge me kar ubogajo, preprosto pa še ni pravega občutka pri zaključku, zaključnem strelu. Do nekaj priložnosti pridem, a občutek za plošček, da ga pospravim v gol, manjka, mora se še vrniti," pravi 38-letnik in priznava, da je imel pred pridružitvijo Olimpiji nekaj pomislekov.

"Drsalno sem povsem nazaj, noge me kar ubogajo, preprosto pa še ni pravega občutka pri zaključku," pravi 38-letnik, ki se je novembra z Olimpijo dogovoril za enomesečno sodelovanje. Foto: Guliverimage

"Potem ko so se v Ljubljani pojavile nekatere poškodbe, sva s Šivicem (trenerjem Mitjo Šivicem, op. a.) nekako stopila v stik. Sprva sem res imel pomisleke, a predlagal mi je, naj se priključim treningom, potem pa bomo videli, ali ima to sploh smisel. Iz tega smo izhajali. Pridružil sem se za deset dni, da sva videla, kje sploh sem. Vlil mi je zaupanje. Šele nato smo se dogovorili, da poskusim," razlaga Štajerec, ki je pred prihodom v zeleno-beli dres v ICEHL zadnjič igral februarja 2019.

Užitek je nazaj

"Tisto sezono v Zagrebu sem sicer odigral do konca, a je bilo vse skupaj kar malo divje. Takrat sem se že bojeval z motivacijo, manjkala mi je, zato sem na koncu samo ostal tam in odigral zelo 'na hojladri'. Glava preprosto ni več želela. Imel sem priložnost iti v druge klube, a sem vedel, da nisem pripravljen, da bi se lahko osredotočil. V tem obdobju se je spet pojavila želja, da bi igral, vrnil se je užitek, kar pa ne pomeni, da se nameravam vrniti dolgoročno," pravi Robar in dodaja, da je koronavirus vplival na kakovost: "Koronavirus se realno zelo pozna. Sploh pri tujcih, za katere vemo, da so največji dejavnik, da ustvarjajo največjo razliko. Ekipe so previdnejše. Če primerjamo igralce, ki so tukaj igrali pred petimi leti, njihove kariere pred prihodom sem, in te, ki prihajajo zdaj, vidimo, da je razlika, raven kakovosti tujcev se je malo znižala, a daleč od tega, da ta liga ni kakovostna." Potem ko je v sezoni 2018/19 z Medveščakom vztrajal do klavrnega tekmovalnega konca v ligi EBEL, eno sezono ni igral, v lanski sezoni in začetku letošnje pa je na 15 tekmah državnega prvenstva oblekel dres Maribora. Foto: Sportida

Sestavili dobro ekipo trenerjev, zdravo okolje, pozitivno vzdušje

Na vse skupaj gleda tudi skozi oči agenta, njegove zadolžitve druge kariere kljub igranju za zmaje ostajajo. "Vse ostaja kot prej, še vedno sem predsednik, vse deluje. Dnevno se vračam v Maribor, izjema so konci tedna. Stvari zaradi igranja tu ne stojijo, vse teče naprej. Včasih kaj naredim pozneje, a nič kritičnega. Je pa koronavirus otežil položaj agentskega dela, saj včasih nisem mogel niti odpotovati, tako da sem bil zato malo več časa v Mariboru."

S čim je, odkar je prevzel predsedniško funkcijo, na opravljeni poti najbolj zadovoljen in česa si še želi? "Menim, da smo sestavili zelo dobro, zdravo okolje. Imamo res dobro ekipo trenerjev, dobro se razumemo, si pomagamo, se dopolnjujemo. Ni tako, da bi bil vsak zadolžen le za eno delo, moramo si pomagati in tudi si, vzdušje je pozitivno. Tudi starši so to opazili. Zelo dobro nam gre pri vpisu otrok, a sadovi tega dela bodo vidni šele čez pet, šest let. Želel bi si, da bi tudi v Mariboru lahko enkrat sestavili kakovostno člansko ekipo. Ne merim na ICEHL, a vseeno si želim kakovostnega, zanimivega članskega moštva," o željah pravi Robar, na vprašanje, ali ima dan kdaj premalo ur, pa odgovarja: "Včasih res malo zmanjka časa, malo energije, a sam sem vzel to na svoja ramena in moram dokončati, kar sem si zastavil."

Še naprej opravlja vse obveznosti pri HDK Maribor, katerega predsednik je, nadaljuje se tudi agentsko delo, ki ga je koronavirus sicer nekoliko otežil. Foto: Ana Kovač

Osredotočen na ta mesec, da pomaga zapolniti vrzel

Olimpija je prihod Robarja, s katerim so se dogovorili za enomesečno pogodbo, naznanila zadnji teden novembra. Ga bomo v zeleno-beli opravi spremljali tudi pozneje? "Za naprej se nismo še nič pogovarjali (z Robarjem smo govorili konec preteklega tedna, op. a.). Tu sem za en mesec, to bom opravil. Karkoli bo pozneje, pa bomo videli. Ne nazadnje gre za dvostransko stvar, ni vse odvisno le od mene." Pa vendar, željo ima? "Za zdaj uživam, težko pa je reči, kaj bo prinesla prihodnost. Moramo vedeti, da gre kljub vsemu za povsem drug ritem. Trening, vožnje domov. Tu in tam me malo načne, a daleč od tega, da ne bi bil stoodstoten na ledu. Bomo videli."

Mislili smo, da smo ga na takšni klubski ravni že videli zadnjič, a se je vrnil, bi bila lahko podobna zgodba tudi z reprezentanco? "Uf, to je še dlje od kluba. Jaz grem s tekme na tekmo, dajem vse od sebe, da pomagam, za kar sem prišel, da zapolnim to vrzel, ki je nastala s poškodbami. Osredotočen sem le na to," še pravi dvakratni olimpijec in verjame, da bo Olimpija še marsikomu trn v peti.

"Za zdaj uživam, težko pa je reči, kaj bo prinesla prihodnost. Moramo vedeti, da gre kljub vsemu za nek povsem drug ritem. Trening, vožnje domov. Malo me tu in tam načne, a daleč od tega, da ne bi bil stoodstoten na ledu. Bomo videli." Foto: Ana Kovač

Z Olimpijo bi imel vsak lahko težave

"Ne da nisem verjel, a vseeno menim, da si na začetku nihče ni upal napovedati, da bodo fantje tako dobro igrali. Ko sem jo spremljal s tekme v tekmo, sem videl, kje je recept. To so štiri precej enakovredne peterke, nepopustljivost, borba vseh. Vsaka peterka lahko zadene, ni vse osredotočeno na prvo ali drugo. To je največja kakovost Olimpije. Dokler fantje igrajo tako, bi imela z njimi vsaka ekipa lahko velike težave, pa čeprav ima na papirju kakovostnejšo ekipo."

Olimpijo nova tekma ICEHL čaka v petek, ko bo gostovala pri aktualnem prvaku Celovcu, od koder je pred tednom dni odpeljala zmago.