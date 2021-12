Olimpija iz Celovca tokrat praznih rok

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na zahtevnem gostovanju pri prvaku iz Celovca, kjer so pred 10 dnevi tesno zmagali, tokrat izgubili z 1:3. Ljubljančani so kljub tretjemu zaporednemu porazu v zelo zgoščeni konkurenci ostali na drugem mestu, saj sta tudi najbližja zasledovalca Dunaj in Alba izgubila.

Ljubljansko moštvo je še drugič v desetih dneh gostovalo pri branilcu naslova iz Celovca. Četa Mitje Šivica je v začetku decembra na Koroškem zmagala s 3:2, tokrat pa ob vrnitvi navijačev na tribune izgubila z 1:3.

V postavo Ljubljančanov sta se vrnila vratar Paavo Hölsa, ki je bil menjava za Žana Usa, in branilec Tine Klofutar. Sezono je zaradi poškodbe kolena in operacije že končal napadalec Luka Kalan, še naprej pa so odsotni branilca Joona Erving (vrnil naj bi se po božiču) in Miha Logar (potrebuje še dva tedna okrevanja) ter izkušeni napadalec Aleš Mušič, ki naj bi bil nared sredi januarja.

Tudi Celovčanov poškodbe niso zaobšle, zaradi zdesetkanega moštva je priložnost v ICEHL, v kateri s prvaki sicer redno nastopa Rok Tičar, dobil tudi slovenski branilec Andrej Tavželj, a avstrijska ekipa se "sestavlja". V tekmovalni ritem sta se danes po slabih dveh mesecih vrnila MVP končnice lanske sezone Nick Petersen in tudi izkušeni branilec Paul Postma.

Žiga Pance je v prvi tretjini zadel za vodstvo Olimpije, a na koncu se ni veselil točk. Foto: EC-KAC/Kuess

Po porazu v prejšnjem krogu so zeleno-beli v Celovec tokrat prišli kot druga ekipa lige, pri aktualnih prvakih pa so naleteli na podobno trdega tekmeca kot na prejšnji tekmi. Le da so tokrat domači imeli tudi podporo s tribun, v Avstriji so namreč med tekmama sprostili omejitve, tako da se je v dvorani zbralo 1.700 navijačev.

A ti vsaj v prvem delu niso bili zadovoljni. Trdna predstava izbrancev Šivica na čelu z zanesljivim vratarjem Žanom Usom in napadalna uvodna tretjina sta poskrbeli za vodstvo gostov.

V uvodu sta imela priložnosti Jaka Šturm in Sebastien Piche, pa tudi prvi strelec lige Guillaume Leclerc, po nasprotnem napadu tudi Daniel Murphy ter Žiga Pance. Prav kapetan ljubljanske ekipe je nato premagal vratarja Sebastiana Dahma, potem ko je podajo Anžeta Ropreta pred golom spremenil v zadetek.

Druga tretjina je bila za Ljubljančane predvsem garanje v obrambi. Gostje so si namreč prislužili tri izključitve, domači pa so močno pritisnili. Tako je imel Us precej dela, toda na drugi strani sta imela priložnosti tudi Žan Jezovšek in Nik Simšič. Toda Us je klonil tik po izteku kazni v 36. minuti, ko se je pod zadetek na koncu podpisal Thomas Hundertpfund. Tik pred koncem tretjine so domači menili, da jim je plošček uspelo spraviti čez golovo črto, a so sodniki po ogledu posnetka potrdili, da zadetka ni bilo.

Ljubljančani so bodo niz porazov poskušali končati v nedeljo, ko bodo znova gostovali na Koroškem, takrat pri Beljaku. Foto: EC-KAC/Kuess

V zadnji tretjini je bila igra odprta s priložnostmi na obeh straneh. Dahm je ustavil poskusa Picheja in Simšiča, potem pa je KAC prišel do prvega vodstva. Celovčani so v 49. minuti spretno izigrali ljubljansko obrambo, za 2:1 je zadel kapetan Manuel Ganahl.

Sledila je napeta končnica, ki je bila preslikava prejšnje tekme, toda tokrat ne v ljubljansko korist. Po protinapadu so namreč domači v 57. minuti dosegli zadetek za 3:1, znova je udaril Ganahl, tega zaostanka pa slovenski zasedbi ni več uspelo izničiti, niti ne ob poskusu brez Usa v zadnji minuti.

To je tretji zaporedni poraz Olimpije, ki jo nova tekma čaka v nedeljo, ko bo znova gostovala na Koroškem, takrat pri Beljaku.

Znani termini končnice Vodstvo tekmovanja je danes objavilo datume končnice. Po prvem delu si bo prvih šest moštev zagotovilo četrtfinale, tista na mestih med sedem in deset čakajo dodatni boji za preostali četrtfinalni vstopnici ("predkončnica"), za ekipe na mestih med 11 in 13, pa bo sezone konec. Predkončnica, v kateri bodo ekipe v dveh parih igrale na dve zmagi, se bo začela 2. marca 2022 in končala najpozneje 6. marca 2022. Sedmouvrščeni se bo lahko sam odločil, ali se bo za četrtfinale meril z devetouvrščenim ali desetouvrščenim. V četrtfinalu, polfinalu in finalu bodo igrali na štiri zmage. Četrtfinale se bo začel 9. marca. Polfinale je predviden 24. marca, a če bi se vse četrtfinalne serije končale že po petih tekmah, bi se polfinale začel dva dni prej. Za začetek finala so mogoči trije datumi (3., 5. in 7. april 2022), odvisno od dolžine predhodnih serij. Prvak bo znan najpozneje 18. aprila.

Pustertal in Gradec nadaljevala zmagoviti niz Fehervar je izgubil pri Pustertalu. Foto: Guliverimage

Madžarsko moštvo iz Szekesfehervarja, za katero igra Anže Kuralt (zadel je za 3:3), je pri Pustertalu izgubilo s 3:7. Italijanska ekipa je do četrte zaporedne zmage prišla v zadnjih 12 minutah tekme, ko je kar štirikrat zadela in slavila s 7:3.

Zmagoviti niz so na število štiri v Innsbrucku podaljšali tudi graški panterji (Ken Ograjenšek), medtem ko je Linz Blaža Gregorca nadaljeval črno serijo, z 1:5 je izgubil z Bolzanom.

Naslednji tekmec Olimpije Beljak je z 2:1 strl Dunaj, Znojmo pa je s 6:1 še poglobil krizo Dornbirna.

Liga ICEHL, 28. krog Petek, 17. december

EC KAC : HK SŽ Olimpija 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 Pance (Ropret, Štebih, 11.), 1:1 Hundertpfund (Ganahl, Unterweger, 36.), 2:1 Ganahl (Hundertpfund, Bischofberger, 49.), 3:1 Ganahl (Bischofberger, Vallant, 57.)



Steinbach Black Wings Linz : Bolzano 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

(Blaž Gregorc je ob porazu sprožil štiri strele na nasprotnikov gol.)



Innsbruck : Graz 99ers 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

(Ken Ograjenšek je ob zmagi sprožil tri strele na nasprotnikov gol.)



Pustertal : Fehervar AV19 7:3 (1:1,1:1, 5:1)

(Anže Kuralt je ob porazu zadel za 3:3)



Vienna Capitals : VSV Beljak 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Dornbirn : Orli Znojmo 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)