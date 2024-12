Olimpija tretjo zaporedno zmago lovi na Južnem Tirolskem

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so po kadrovskem vložku, po katerem se je moral posloviti glavni trener Antti Karhula, ime novega trenerja pa še ni znano, dvakrat zmagali, zvečer pa bodo tretjo zaporedno zmago iskali pri Pustertalu. Ljubljančani so trenutno z 39 točkami osmi, njihovi gostitelji pa imajo na računu sedem točk manj, ob tem, da so odigrali tri tekme manj. Kolektiv z Južne Tirolske zaseda zadnje, deseto mesto, ki po rednem delu vodi v dodatne boje za končnico. V teh sta se v lanski sezoni merila prav Pustertal in Olimpija, v četrtfinale je napredovala italijanska zasedba. V tem tekmovalnem obdobju sta si moštvi nasproti stali dvakrat, obe tekmi sta se končali s tesno zmago Ljubljančanov (2:1 in 3:2 po izvajanju kazenskih strelov).