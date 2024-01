Beljak po preobratu v zadnji tretjini iz Tivolija odpeljal zmago

Hokejisti HK SŽ Olimpija so danes v Hali Tivoli gostili Beljak, ki ga kot glavni trener vodi Marcel Rodman, kot pomočnik pa njegov brat David, v napadu igrata Robert Sabolič in Blaž Tomaževič. V drugi tretjini so Ljubljančani povedli z 2:0, v zadnji pa so se gostje vrnili in po preobratu slavili s 3:2.

Ljubljančani so v prejšnjem krogu izgubili s Pustertalom in tako končali niz zmag, a so ostali na mestih, ki zagotavljajo končnico oziroma dodatne kvalifikacije. Pred današnjim krogom so bili deveti, a tekmec v Tivoliju je bil motivirani VSV, ki se še bori za neposredno uvrstitev v končnico oziroma med najboljšo šesterico. Po 40 minutah so domači vodili, a so na koncu morali priznati premoč sosedom z druge strani Karavank.

V prvi tretjini so bili gostje za odtenek boljši in nevarnejši, a so imeli domači v Lukašu Horaku zanesljivega vratarja, ki je ustavil vse nevarnejše strele. V tem delu sta imeli ekipi po eno prednost igralca več, vendar je nista izkoristili, čeprav so si tudi domači priigrali nekaj priložnosti pred vrati Jeana Philippa Lamoureuxa.

Prvo večjo priložnost v drugem delu so imeli domači, a je po akciji Žige Panceta plošček končal v okviru gola. Nekaj minut zatem se je izkazal Horak, ko ga Beljačani s tremi zaporednimi streli niso znali premagati. Prvi pa so nato zadeli zeleno-beli, ko je akcijo v 30. minuti z učinkovitim strelom končal Maris Bičevskis.

Foto: www.alesfevzer.com

Premoč v tem delu tekme pa so nato gostitelji kronali s še enim zadetkom; najprej je Miha Zajc zadel okvir gola, a je v nadaljevanju do ploščka prišel Trevor Gooch in ga poslal v mrežo za povišanje vodstva.

A nazadnje ta prednost ni zadoščala. V zadnji tretjini so namreč gostje poskrbeli za popoln preobrat. Začeli so z znižanjem, ko je Horaku plošček ušel prek golove črte, potem pa pritisnili in v treh minutah še dvakrat zadeli v polno. Domači so skušali ob koncu še brez vratarja priti do podaljška, a neuspešno. Zmago so Beljačanom pristreljali Benjamin Lanzinger, Dylan MacPherson in John Hughes.

Kljub porazu so zadržali deveto mesto, saj je danes izgubil tudi prvi zasledovalec iz Feldkircha.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani še enkrat igrali v Tivoliju, v nedeljo bo tekmec Bolzano.

Liga ICE Petek, 12. januar