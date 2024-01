Južnotirolci končali zmagoviti niz Olimpije

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri Pustertalu izgubili s 3:6 in po štirih zaporednih zmagah prvič izgubili. Oslabljeni Ljubljančani, ki ostajajo deveti, bodo v petek v Tivoliju gostili Beljak.

Ljubljanski hokejisti so ob koncu starega in v začetku novega leta nanizali nekaj zelo dobrih tekem, danes pa se je serija uspehov končala. Pete zaporedne zmage jim ni uspelo doseči, a imajo od božičnih praznikov ob petih zmagah tudi še točko z gostovanja pri Salzburgu.

Zadnje tekme so jih tudi povsem učvrstile na spodnjem robu deseterice, mesta od sedem do deset še vodijo v kvalifikacije v končnico. Po prejšnjem krogu so po zmagi na Dunaju skočili na deveto mesto, danes pa bi se z novimi tremi točkami že povsem približali osmi ekipi, današnjemu tekmecu. A nazadnje je slavil Pustertal in prednost povišal na osem točk.

Zeleno-beli tabor je na gostovanje odpotoval oslabljen, zaradi poškodb so manjkali Žiga Pavlin, Rok Kapel, Miha Zajc, Aljoša Crnović, zaradi bolezni pa Charlie Dodero in glavni trener Antti Karhula, tako da je ekipo s klopi znova vodil pomočnik Jarmo Sainio.

Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Začetek na Južnem Tirolskem ni bil najboljši, saj so gostje zaostajali po treh minutah. A pozneje je bil vratar Lukaš Horak zanesljiv, na drugi strani pa so zeleno-beli prišli do izenačenja ob prvi številni prednosti. Sami so se ob igralcu manj pozneje ubranili, v 13. minuti pa tudi nekoliko srečno povedli, ko se je plošček po strelu Žige Mehleta pred vrati odbil od enega domačih branilcev in presenetil vratarja Andreasa Bernarda.

Na prejšnjih tekmah so zmaji večinoma temelje za uspeh postavljali v drugi tretjini, ko so na hitro dosegali zadetke. Danes so tekmo izgubili v tem delu; scenarij je bil podoben, le da so tokrat zeleno-beli pobirali ploščke iz mreže. Domači so v le sedmih minutah štirikrat ugnali vratarja gostov, dvakrat po samostojnem prodoru, ter povedli s 5:2. Za kanček upanja je nato še poskrbel Mehle z znižanjem na –2.

A preobrata nato ni bilo. Tudi zaradi neučinkovite igre v "power-playu" v zadnji tretjini, ko so imeli gostje trikrat igralca več, zadeli pa niso. Tako je Pustertal ubranil prednost, zmago pa dokončno potrdil dve minuti pred koncem, ko so tekmeci že umaknili Horaka iz vrat.

Celovčani ostajajo na vrhu, Dunajčani ugnali Beljak

Zmaji bodo v petek igrali na domačem ledu, gostili bodo "slovenski" Beljak (na trenerskem mestu brata Rodman, v napadu Robert Sabolič in Blaž Tomaževič), ki je tokrat s 3:4 izgubil z Dunajem slovenskega napadalca Roka Tičarja.

Dunajčani so premagali naslednjega tekmeca Olimpije Beljak. Foto: VSV/Krammer

Dunajčani so se igrali z vodstvom. Po desetih minutah so vodili s 3:0 – za 2:0 je zadel Tičar –, nato pa so domačim dopustili, da so dobrih pet minut pred koncem srečanja izenačili. Ko je kazalo, da bi se tekma lahko prevesila v podaljšek, je Evan Weinger v 59. minuti zadel za pomembno zmago Dunaja, ki še upa na deseterico in dodatne boje za končnico. Trenutno za desetim Vorarlbergom (Luka Maver), ki je z 1:3 izgubil z Gradcem (Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc), zaostaja devet točk.

Vodilni Celovec je za peto zaporedno zmago premagal Innsbruck (3:2), Jan Muršak ni igral, Luka Gomboc pa je znova dobil priložnost za dokazovanje v dresu koroške ekipe. Na vrhu ima le točko prednosti pred prvakom Salzburgom, ki je s 3:1 ugnal Asiago.

Fehervar (Anže Kuralt) je črno serijo s petim zaporednim porazom nadaljeval proti Bolzanu, madžarska ekipa ostaja tretja.

Liga ICE Torek, 9. januar