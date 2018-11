Ni šlo, Pintarič in Muršak končala mednarodno zgodbo

Končalo se je uspešno mednarodno popotovanje slovenskega vratarja Matije Pintariča in soigralcev francoskega prvaka Rouena, ki po 17 tekmah domačega prvenstva še ne poznajo poraza.

Avstrijski Salzburg, s katerim so na prvem srečanju doma remizirali (3:3), se je na povratni tekmi doma izkazal za prezahtevnega tekmeca. Podprvaki lige EBEL so imeli pobudo, bili kakovostnejši tekmec in na koncu slavili s 5:1. Pintarič je pri vodstvu s 4:1 zapustil svoja vrata, a podvig Francozom ni uspel. Štajerec je na koncu zbral 44 obramb. Gostitelji so sprožili 52 strelov na vrata Rouena, slednji pa 25. Jan Muršak je z Bernom ligo prvakov končal v osmini finala. Foto: Vid Ponikvar

Bern brez preobrata

Precej težje delo je imel na povratni tekmi švicarski Bern, katerega barve brani slovenski kapetan Jan Muršak. Švicarji so na uvodni tekmi osmine finala na Švedskem izgubili z 1:4, tako da so na torkovem povratnem srečanju proti Malmöju lovili visok zaostanek. Dobre tri minute pred koncem so gostitelji pri 0:0 poskušali brez vratarja, a se tudi njim načrti niso izšli. Švedi so zadeli in napredovali v četrtfinale.

Tam bodo ob Salzburgu in Malmöju sodelovali tudi češka kluba Plzen in Kometa Brno, švedska Frolunda in Skelleftea, finski Karpat in nemški München.

Nov prvak

Finale, v katerem bo le ena tekma, bo na sporedu 5. februarja. Dobili bomo novega zmagovalca, saj je branilec naslova finski klub JYP Jyväskylä obstal v skupinskem delu.

Osmina finala, povratne tekme

Osmina finala, prve tekme

Preberite še: