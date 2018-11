Anže Kopitar zadel za zmago, vredno zlata #video

Kralji so v St. Louisu zmagali z 2:0. V 29. minuti jih je v vodstvo popeljal Matt Luff, nato pa je gostom iz Kalifornije prepotreben par točk, zelo pomemben v želji, da si Los Angeles po skromnem vstopu v sezono izboljša položaj na lestvici, zagotovil Anže Kopitar. V polno je zadel 30 sekund pred koncem, ko je zadel prazno mrežo in postavil končni rezultat 2:0. To je bil tudi njegov edini strel na vrata na dvoboju, kjer je kapetan kraljev na ledu prebil 20 minut in 51 sekund. Kopitar je v tej sezoni dosegel šest zadetkov.

Vrhunci tekme v St. Louisu, zadetek Kopitarja pri 4:13:

Kralji so zmagali sedmič v tej sezoni in prekinil niz štirih zaporednih porazov, na vratih pa se je izkazal novinec Calvin Petersen, ki je ubranil vseh 29 strelov in prvič v karieri ohranil mrežo nedotaknjeno.

Trener St. Louisa izgubil službo Mike Yeo ni več trener St. Louisa. Foto: Reuters St. Louis, ki je v tej sezoni v ligi NHL zbral več točk le od Los Angelesa, je bil po porazu tako razočaran, da je ostal brez službe trener Mike Yeo. Začasno ga je na klopi Blues zamenjal 52-letni Craig Berube, ki ne bo prvič vodil moštva v ligi NHL, saj je v sezoni 2013/14 kot začasni strateg na treh tekmah vodil Philadelphio. To je že tretja trenerska menjava v tej sezoni v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Pred Yeom sta morala trenerski stolček zapustiti John Stevens (Los Angeles) in Joel Quenneville (Chicago).

Los Angeles Kings v ligi NHL še naprej ne morejo računati na udarni vratarski par Jonathan Quick-Jack Campbell. Oba okrevata po operaciji strganega meniskusa. Quick bi se v sredo ali pa petek lahko vrnil na lažje treninge Kraljev, medtem ko Campbell še ni pripravljen na tovrstni podvig.

Mesto v vratih si v zadnjih dneh delita Calvin Petersen in Peter Budaj. Da ima novi trener Willie Desjardins še težje delo, pa je pred dnevi poskrbela še poškodba napadalca Treworja Lewisa. Že celotno sezono je odsoten poškodovani napadalec Jonny Brodzinski, okreva še en član napada Paul LaDue.

