Dončićev Dallas proslavlja veselega trojčka, nora uvertura Caroline #video

Hokejisti Caroline so v noči na ponedeljek v ligi NHL, ko je bilo odigranih pet tekem, postavili nov klubski rekord. Potrebovali so le 30 sekund, da so proti New Jerseyju povedli z 2:0. Vegas je s 6:3 odpravil Edmonton, najvišjo zmago večera pa so dosegli Dončićevi sosedje, hokejisti Dallas Stars. Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so po napornih dveh tekmah počivali.

Hokejisti Caroline so v Raleighu priredili gledalcem nepozaben večer. Tisti, ki so malce zamudili na tekmo, so ostali prikrajšani za najlepše, kar so jim tisti dan priredili Hurikani, preostali pa so vrhunec doživeli že v uvodni minuti. Natančneje, uvodnih 30 sekundah. Carolina je namreč premagala New Jersey z 2:1, oba zadetka pa dosegla že po 30 sekundah.

Vrhunci dvoboja med Carolino in New Jerseyjem:

Najprej je v 22. sekundi občinstvo dvignil na noge Justin Williams. Ko se navdušenje še ni poleglo, je še za večji izbruh sreče poskrbel Micheal Ferland. Le osem sekund pozneje je podvojil prednost. Carolina je povedla z 2:0 in poskrbel za klubski rekord, saj v zgodovini franšize ni še nikoli tako hitro povedla z 2:0.

Na večni lestvici lige NHL se je v tej statistični rubriki izenačila na petem mestu. Gostje iz New Jerseyja se niso predali. Že v 7. minuti je Pavel Zacha znižal na 1:2, nato pa je nastopilo obdobje, v katerem sta v tako enih kot drugih vratih blestela čuvaja mreže. Zadržala sta vse napade, do konca je ostalo 2:1, zmaga je ostala doma.

Športni Dallas pozdravil kar tri zmage

Najvišjo zmago večera so dosegli Dallas Stars, ki si z Luko Dončićem in Telički delijo domačo dvorano American Airlines Center. V noči na nedeljo so jo napolnili navdušeni ljubitelji košarke, ki so zaploskali Ljubljančanu in druščini za zmago nad prvaki lige NBA, dan pozneje pa so navijači Dallas Stars zaploskali ljubljencem za zmago na gostovanju v New Yorku, kjer so kar s 6:2 premagali Islanders. Dvakrat sta v polno zadela Esa Lindell in Aleksander Radulov.

Za popoln konec tedna klubskih velikanov iz Dallas so poskrbeli ameriški nogometaši Dallas Cowboys, ki so v ligi NFL v nedeljo premagali Atlanto (22:19).