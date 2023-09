Hud poraz Pintaričevih

Švicarski prvak iz Ženeve je že v prvih minutah sobotne tekme nakazal, v katero smer bo šlo srečanje. Že po dobrih sedmih minutah je na semaforju pisalo 3:0, do polovice tekme so domači sedemkrat premagali slovenskega vratarja Matijo Pintariča (zaustavil 18 od 25 strelov) in poskrbeli za vratarsko menjavo.

Pintariča je zamenjal Tonin Caubet in do konca tekme iz 17 strelov na svoja vrata prejel dva gola. Švicarski kolektiv je pred zadnjo tretjino vodil z 8:0, v zadnjem delu pa so do častnega zadetka prišli tudi člani Rouena, ki so na koncu izgubili z 1:9.

Rouen do konca predtekmovanja čakata še dve zahtevni tekmi, s polfinalistom nemške DEL lanske sezone Adler Mannheim in tretjim klubom finske Liige lanske sezone Ilves.

16 v izločilne boje

Letošnja hokejska liga prvakov poteka po spremenjenem sistemu. Vsaka ekipa v predtekmovanju odigra šest tekem s šestimi različnimi nasprotniki, glede na žreb. Po koncu predtekmovanja 16 najboljših napreduje v osmino finala, za osmerico pa je tekmovanja konec.

Predtekmovanje poteka do 18. oktobra, osmina finala med 14. in 22. novembrom, četrtfinale med 5. in 12. decembrom, polfinale med 9. in 17. januarjem, zmagovalec pa bo znan 20. februarja. Lovoriko brani finski klub Tappara iz Tampereja.

Hokejska liga prvakov, predtekmovanje

Sobota, 9. september:

Nedelja, 10. september:

Lestvica: