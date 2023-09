Matija Pintarič junak velike zmage

Letošnja hokejska liga prvakov poteka po spremenjenem sistemu. Vsaka ekipa v predtekmovanju odigra šest tekem s šestimi različnimi nasprotniki, glede na žreb. Po koncu predtekmovanja 16 najboljših napreduje v osmino finala, za osmerico pa je tekmovanja konec.

Francoski prvak Rouen, med vratnicama katerega že vrsto let stoji Matija Pintarič, je v četrtek gostoval pri favoriziranem švedskem podprvaku Skelleftea in presenetljivo zmagal z 1:0. Edini gol na tekmi je padel v 10. minuti, ko je goste v vodstvo popeljal Francis Perron.

Domači so predvsem v zadnji tretjini močno pritisnili (13:1 v strelih), oblegali gol slovenskega čuvaja mreže, a se ta ni pustil premagati. Na koncu je za svoj tretji shutout v ligi prvakov (v tej nastopa tretjič) zaustavil vseh 31 strelov švedskega kolektiva. Rouen je na gol domačih sprožil 20 strelov.

Že v soboto novo zahtevno gostovanje

To je prva zmaga Rouena v letošnji sezoni lige prvakov, na uvodnih tekmah so izgubili proti favoriziranima Ingolstadtu (3:5) in finskemu Pelicans (3:8).

Pintaričeve četrta tekma od šestih čaka v soboto, tekmec pa bo znova atraktiven, švicarski prvak Geneve Servette. Ta je v uvodnem krogu presenetljivo izgubil z Innsbruckom (2:5), včeraj pa s 6:1 odpravil podprvaka IceHL Bolzano.

Predtekmovanje poteka do 18. oktobra, osmina finala med 14. in 22. novembrom, četrtfinale med 5. in 12. decembrom, polfinale med 9. in 17. januarjem, zmagovalec pa bo znan 20. februarja. Lovoriko brani finski klub Tappara iz Tampereja.

